Österreich-GP: Fan-Erlebnisse und MopedGP am «Super-Donnerstag»
Vor dem MotoGP-Wochenende auf dem Red Bull Ring im September stehen für die Fans am «Super-Donnerstag» zwei Highlights auf dem Programm: Der Public Pit Lane Walk und der MopedGP.
Vom 18. bis 20.September findet in Spielberg der Große Preis von Österreich statt. Bevor die MotoGP-Asse auf dem Red Bull Ring um WM-Punkte kämpfen, stehen für die Fans am «Super-Donnerstag» zwei spannende Programmpunkte an.
Public Pit Lane Walk
Das Rennwochenende in der Steiermark wird traditionell am Donnerstag mit dem Public Pit Lane Walk gestartet. Dabei können Fans am 17. September durch die Boxengasse spazieren und den MotoGP-Teams über die Schulter schauen. Wochenendticket-Besitzer haben Zutritt, aufgrund der limitierten Besucherzahl gilt «first come, first served».
MopedGP – Rennaction mit 50 ccm
Der «MopedGP von Österreich» geht ebenfalls am 17. September über die Bühne. Die beliebte Wettfahrt mit 50 ccm findet 2026 bereits das dritte Mal statt. Dabei geht es weniger um Geschwindigkeit, sondern darum, die hierzulande verwurzelte Tradition des Moped-Fahrens hochleben zu lassen. Dabei gehen die Teilnehmer mit ihren Schmuckstücken auf die Grand-Prix-Strecke und messen sich mit einigen MotoGP-Stars, die zur Abwechslung ebenfalls mit bis zu 50 ccm Hubraum Gas geben.
Alle Information zum Großen Preis von Österreich und Tickets gibt es unter
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