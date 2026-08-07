Österreich-GP: Fan-Erlebnisse und MopedGP am «Super-Donnerstag»

Vom 18. bis 20.September findet in Spielberg der Große Preis von Österreich statt. Bevor die MotoGP-Asse auf dem Red Bull Ring um WM-Punkte kämpfen, stehen für die Fans am «Super-Donnerstag» zwei spannende Programmpunkte an.

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Public Pit Lane Walk

Das Rennwochenende in der Steiermark wird traditionell am Donnerstag mit dem Public Pit Lane Walk gestartet. Dabei können Fans am 17. September durch die Boxengasse spazieren und den MotoGP-Teams über die Schulter schauen. Wochenendticket-Besitzer haben Zutritt, aufgrund der limitierten Besucherzahl gilt «first come, first served».

Der beliebte Public Pit Lane Walk Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring Der beliebte Public Pit Lane Walk © Philip Platzer / Red Bull Ring

MopedGP – Rennaction mit 50 ccm

Der «MopedGP von Österreich» geht ebenfalls am 17. September über die Bühne. Die beliebte Wettfahrt mit 50 ccm findet 2026 bereits das dritte Mal statt. Dabei geht es weniger um Geschwindigkeit, sondern darum, die hierzulande verwurzelte Tradition des Moped-Fahrens hochleben zu lassen. Dabei gehen die Teilnehmer mit ihren Schmuckstücken auf die Grand-Prix-Strecke und messen sich mit einigen MotoGP-Stars, die zur Abwechslung ebenfalls mit bis zu 50 ccm Hubraum Gas geben. Teilnehmen können alle Fahrer mit einem entsprechenden zugelassenen Fahrzeug und einem Ticket für den «Motorrad Grand Prix von Österreich 2026».

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Alle Information zum Großen Preis von Österreich und Tickets gibt es unter www.redbullring.com .