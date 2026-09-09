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Großer Michelin-Test in Cremona: Welche Teams der Superbike-WM dabei sind

Nur zwei Wochen vor dem Superbike-Meeting mit Pirelli findet auf dem Cremona-Circuit ein großangelegter Michelin-Test statt. Die Liste der teilnehmenden Teams ist beinahe vollständig.

Superbike WM

Auch Andrea Locatelli ist beim Cremona-Test dabei
Auch Andrea Locatelli ist beim Cremona-Test dabei
Foto: Gold & Goose
Auch Andrea Locatelli ist beim Cremona-Test dabei
© Gold & Goose

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Seit 2004 fungiert Pirelli in der Superbike-WM als Reifenmonopolist, doch nur noch drei Rennwochenenden, dann endet diese Ära. Ab dem ersten Wintertest in Jerez am 22. und 23. Oktober rüstet Michelin alle Klassen der seriennahen Weltmeisterschaft aus. Die Superbike-Piloten hatten bereits mehrere Gelegenheiten, um einen Eindruck von den Michelin-Reifen zu gewinnen.

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Mit dem nahenden Saisonende laufen die Vorbereitungen der Spezialisten aus Clermont-Ferrand auf Hochtouren. Und es wird einen weiteren Test geben, dieses Mal am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche auf dem Cremona Circuit. Die Superbike-Asse werden höchstwahrscheinlich die endgültige Version der Michelin-Reifen zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Werksteams ROKiT BMW, Bimota, Aruba.it Ducati, Honda und Yamaha sind anwesend; nur Kawasaki fehlt. Dazu die Ducati-Kundenteams Barni Racing, Motocorsa, Go Eleven, Marc VDS und Advocates Racing sowie das Yamaha-Satellitenteam Giansanti Racing. Aus der Supersport-WM nehmen Albert Arenas (Yamaha), Matteo Ferrari und Philipp Öttl (beide Ducati) am Test teil.

Den zweitägigen Test werden die Teams aber auch für die Vorbereitung auf das Rennwochenende in Italien in zwei Wochen nutzen.

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Anders als Pirelli wird Michelin keine speziellen Reifen für das Qualifying anbieten. Der italienische Hersteller war über die Jahre zwar ebenfalls ein wenig von dieser Strategie abgerückt und bot mit dem SCQ-Reifen eine Option an, die für die Superpole und das Superpole-Race über 10 Runden verwendbar war. Michelin wird Rennreifen in verschiedenen Härtegraden anbieten.

Seit 2016 ist Michelin einziger Lieferant in der MotoGP, was ab 2027 wiederum Pirelli übernimmt. Das in der Prototypen-Serie gesammelte Know-how werden die Franzosen aber nur zum Teil in die Superbike-Reifen einfließen lassen.

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Bimota by Kawasaki Racing Team

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Team GoEleven

171

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Bimota by Kawasaki Racing Team

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