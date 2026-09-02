Intercontinental Games in Brasilien: Fynn Kratochwil einziger Deutscher

Die FIM Intercontinental Games wurden erstmals 2024 in Jerez veranstaltet. Nach einem Jahr Pause finden die Intercontinental Games 2026 vom 11. bis 13. Dezember im brasilianischen Goiânia auf dem Autódromo Internacional Ayrton Senna statt. Für die Rundstrecke sind zwei Disziplinen vorgesehen – die Supersport-300 und Supersport – technisch entspricht letztere der Sportbike-Klasse. Yamaha fungiert als Partner und stellt identische R3 und R7 zur Verfügung.

Werbung

Werbung

Jeder Verband nominiert für jede Klasse jeweils vier Fahrer, wobei mindestens eine Frau berücksichtigt werden muss. Sechs Teams mit je acht Fahrern ergeben 48 Piloten, die je Kategorie Trainings und Qualifyings sowie zwei Rennen absolvieren werden. Es handelt sich also um ein vollwertiges Rennwochenende.

Titelverteidiger ist das Team von FIM Europe, das von einer Fülle von WM-Fahrern vertreten wird. Vorzeigepilot in der Sportbike-Kategorie ist Elia Bartolini. Der Italiener gewann 2021 die nationale Moto3-Serie und fuhr anschließend in der Moto3-WM, Supersport-300-WM und 2026 für das Triumph-Werksteam CM Racing die Sportbike-WM. Ebenfalls in der Sportbike-Klasse tritt WorldWCR-Pilotin Karolina Danak an. In der 300er-Kategorie treten Alessandro Di Persio (R3-WorldCup-Champion 2025, Sportbike-WM), Josephine Bruno (Gaststart in WorldWCR) und Marc Vich ( R3-WorldCup-Champion 2024) an.

Erfreulich ist die Berücksichtigung von Fynn Kratochwil durch den europäischen FIM‑Ableger. Als Gewinner des Northern Talent Cup 2025 fährt der 16-jährige Thüringer in diesem Jahr im Red Bull Rookies Cup.

Werbung

Werbung

Mit dem Heimvorteil zählt das südamerikanische Team zu den schärfsten Gegnern. Vier der acht für Lateinamerika startenden Teilnehmer sind von Weltmeisterschaften bekannt: Isis Carreno (300) und Astrid Madrigal (Sportbike) sind etablierte Fahrerinnen in der WorldWCR. Humberto Maier ist aus der Supersport-WM 300 und der Sportbike-WM bekannt. Aus der Superstock-1000 und Superbike-WM kennt man Max Scheib.

Im Aufgebot des afrikanischen Kontinents findet sich kein international bekannter Name. Einzig Nicole von Aswegen ist aus der WorldWCR 2024 bekannt. Nach einem schweren Sturz in Portimão war ihre Saison jedoch nach nur drei Meetings bereits beendet. Die 39-Jährige tritt in der Supersport-Kategorie an.

Für FIM Asia ist der Indonesier Arai Agaska dabei, der in diesem Jahr die Sportbike-WM bestreitet. Der Thailänder Krittapat Keankum fuhr 2024 eine volle Saison in der Supersport-WM und nahm an zwei Meetings der 300er-Kategorie teil.

Wenig internationale Erfahrung ist in den Teams Nordamerika (Mallory Dobbs/WorldWCR) und Ozeanien (Tayla Relph/WorldWCR) vorhanden.

Werbung

Werbung

Übrigens: Gefahren wird mit Einheitsreifen von Dunlop. Auch die Ausrüster für Helm (Airoh) und Lederkombi (Spidi) sind festgelegt. Als organisatorischer Partner wurde die Dorna ausgewählt, für die Verbreitung bewegter Bilder sorgt Warner Bros. Discovery auf digitalen Plattformen.