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Sportbike-Talent aus Frankreich: Wildcard für Evann Plaindoux (18)

In der französischen Meisterschaft wurde die Sportbike-Klasse noch nicht implementiert, doch einen Yamaha-R7-Cup. Beim Meeting in Magny-Cours gibt mit Evann Plaindoux der Champion sein WM-Debüt.

Sportbike-WM

Evann Plaindoux (li) gewann die Sportbike-Wildcard für Magny-Cours
Evann Plaindoux (li) gewann die Sportbike-Wildcard für Magny-Cours
Foto: GMT94
Evann Plaindoux (li) gewann die Sportbike-Wildcard für Magny-Cours
© GMT94

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Der französische Verband, Yamaha France und das Rennteam GMT94 haben das nachahmenswerte Förderprogramm, Champions bestimmter Disziplin einen Gaststart in der seriennahen Weltmeisterschaft zu ermöglichen, auf die neue Sportbike-Kategorie erweitert – bisher galt dies nur für die Supersport-Klasse.

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Für Yamaha durchaus passend: In Frankreich gibt es die Sportbike-Serie mit ihrer Markenvielfalt wie in der WM nicht, wohl aber den Markenpokal Challenge SSP 700, der mit der R7 ausgefahren wird.

Überzeugend in diesem Jahr der 18-jährige Evann Plaindoux. Der Teenager gewann die Serie mit drei Siegen und Top-5-Ergebnissen in allen Rennen. GMT94 wird für Plaindoux eine Yamaha R7 in WM-Spezifikation vorbereiten.

«Mir bietet sich eine außergewöhnliche Gelegenheit: Ich werde als Wildcard-Fahrer im Rahmen der Supebike-WM in Magny-Cours auf einer Yamaha R7 an den Start gehen», jubelte der Franzose. «Diese Chance habe ich mir dank meines 1. Platzes bei der Yamaha R7 Challenge in der FSBK verdient. Das ist der Höhepunkt harter Arbeit und die Gelegenheit, Frankreich auf internationaler Ebene zu vertreten. Um diesem Ereignis gerecht zu werden, widme ich mich voll und ganz meiner körperlichen Vorbereitung.»

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