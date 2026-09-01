Mentaler Reset: Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli bereit zum Angriff

Vier Meetings vor Saisonende muss sich Andrea Locatelli damit anfreunden, dass die Superbike-WM 2026 seine bisher schlechteste Saison sein wird. Seit der Italiener 2021 mit dem Yamaha-Werksteam in die Top-Kategorie aufgestiegen war, war er dreimal WM-Vierter sowie -Fünfter und -Siebter. Aktuell belegt der 29-Jährige jedoch nur den elften Rang und liegt 83 Punkte hinter Bimota-Pilot Alex Lowes, der bester Nicht-Ducati-Pilot ist.

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Die seit Donington Park am 12. Juli rennfreie Zeit nutzte Locatelli, um die bisherigen Enttäuschungen zu verarbeiten und am kommenden Wochenende in Magny-Cours mit verbesserter Moral anzutreten. «Die Rennpause hat mir geholfen, mich mental neu zu fokussieren und meine Ziele für den letzten Teil der Saison neu auszurichten. Ich fühle mich daher stark für die kommenden Rennen», versicherte der Supersport-Weltmeister von 2020. «Uns ist bewusst, dass die Saison bisher nicht einfach war, aber wir müssen weiter hart arbeiten und uns verbessern. Wir kommen nach Magny-Cours, einer Strecke, die uns gut liegt.

Vor einem Jahr war Magny-Cours mit den Plätzen 5, 12 und 9 nur ein eher mittelmäßiges Wochenende. Ursächlich hierfür war jedoch ein Startplatz in der letzten Reihe. «Bis zum Unfall in der Superpole war ich richtig schnell», erklärte Loka. «Daher bin ich zuversichtlich, dass wir eine adäquate Leistung abliefern können. Ich freue mich darauf, wieder Rennen zu fahren und bis zum Saisonende die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen!»

Auch Teamkollege Xavi Vierge sehnt sich nach der Rückkehr auf die Rennstrecke. «Ich freue mich riesig, wieder Rennen zu fahren», sagte der Katalane erleichtert. «Magny-Cours ist eine Strecke, die mir Spaß macht, und ich denke, sie liegt uns gut. Nach fast zwei Monaten Pause vom Motorradfahren liegt meine Priorität am Freitag darin, so schnell wie möglich wieder ein gutes Gefühl für meine R1 zu bekommen, mich anzupassen und darauf aufzubauen, um ein starkes Wochenende hinzulegen.»

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