Nordschleifen-Pilot Klaus Rader stirbt bei Rallyeunfall auf Mallorca

Klaus Rader ist tot. Der Gründer der RestaurantkettenVapiano- und L'Osteria ist während der 550 Challenge Mallorca - einer Rallye auf der Mittelmeerinsel - tödlich verunglückt. Mit seinem Porsche GT3 RS kam Rader von der Fahrbahn ab und stürzte auf einer Bergstraße zwischen Pollença und Lluc in eine Schlucht.

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Für den 63-jährigen Rader kam jede Hilfe zu spät, während seine österreichische Co-Pilotin Christina Ettel schwere Rückenmarksverletzungen erlitt. Feuerwehr und Rettungskräfte mussten in das schwer zugängliche Gelände in der Serra de Tramuntana hinabsteigen, um die verunglückten Piloten zu bergen. Die Organisatoren brachen die Rallye umgehend ab.

«Der plötzliche Unfalltod von Klaus Rader erschüttert uns tief und macht uns sprachlos. Wir sind unendlich traurig und in Gedanken bei seiner gesamten Familie», heißt es in einer offiziellen Bestätigung von L'Osteria. «Wir bitten darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren. Klaus war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ein inspirierender Unternehmer und Wegbegleiter und toller Mensch, der viele Menschen bei L'Osteria und darüber hinaus geprägt hat. Wir können nicht fassen, dass er nicht mehr da ist.»

Rader ging in den vergangenen Jahren auch immer wieder in Porsche-Rennfahrzeugen von Huber Motorsport auf der Nürburgring-Nordschleife und in der 24H Series an den Start.

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