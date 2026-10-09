30. Jubiläum: Manthey präsentiert zwei limitierte Rennfahrzeugmodelle

Drei Jahrzehnte Motorsport, Engineering-Kompetenz und Rennstreckenerfahrung finden ihren Ausdruck in zwei Fahrzeugen: Anlässlich seines 30-jährigen Firmenjubiläums präsentiert Manthey mit dem Porsche 911 GT3 Cup MR 30 und dem Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 zwei exklusive Sondermodelle für Motorsport-Enthusiasten und -Sammler. Die auf jeweils 15 Exemplare limitierten Sondermodelle verfolgen dabei einen Ansatz, der sich durch 30 Jahre Firmengeschichte von Manthey zieht und die technischen Möglichkeiten über Motorsportreglements hinweg konsequent ausreizt.

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Ihre Weltpremiere feiern die Fahrzeuge am 9. Oktober 2026 im Rahmen des DTM-Finales in Hockenheim.

30 Jahre kontinuierliche Entwicklung

Die beiden MR 30 Modelle stehen beispielhaft für einen Entwicklungsansatz, der Manthey seit seiner Gründung prägt: Technische Lösungen entstehen aus realen Anforderungen des Motorsports, werden auf der «Hausstrecke», der Nürburgring-Nordschleife, sowie auf weiteren internationalen Rennstrecken unter Wettbewerbsbedingungen erprobt und kontinuierlich weiterentwickelt. Der Porsche 911 GT3 Cup MR 30 und der Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 sind das Ergebnis eben dieses Prozesses und vereinen die Erfahrungen aus zahlreichen Manthey-Eigenentwicklungen zu den bislang konsequentesten Ausprägungen zweier Fahrzeuglinien, die den Geschäftsbereich Race Cars über viele Jahre geprägt haben.

«Wir freuen uns, zum Ende unseres Jubiläumsjahres mit dem Porsche 911 GT3 Cup MR 30 und dem Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 noch einmal zwei besondere Highlights vorstellen zu können», betont Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH. «Beide Fahrzeuge stehen exemplarisch für die Art und Weise, wie bei Manthey Entwicklung entsteht: aus konkreten Kundenanforderungen und Motorsportprojekten heraus. Sie wurden nicht entwickelt, um ein Jubiläum zu feiern, sondern für den Einsatz auf der Rennstrecke. Die Ergebnisse dieser beiden Fahrzeuglinien nun als limitierte Sondermodelle anbieten zu können, macht sie für uns zu einem passenden Abschluss unseres 30-jährigen Firmenjubiläums.»

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Porsche 911 GT3 Cup MR 30: Die schärfste Evolutionsstufe der Cup-MR-Linie

Die Entwicklung des Porsche 911 GT3 Cup MR 30 baut auf einer Fahrzeuglinie auf, deren Ursprünge bis in die Anfangsjahre von Manthey zurückreichen. Bereits bei frühen Fahrzeugprojekten der Generationen 996 und 997 von Olaf Manthey gehörten Motorumbauten zu den Maßnahmen, mit denen bestehende Fahrzeugkonzepte gezielt weiterentwickelt wurden. Mit der später entstandenen Cup-MR-Linie verlagerte sich der Fokus vollständig auf die ganzheitliche Weiterentwicklung von Aerodynamik, Fahrwerk, Kühlung und Fahrzeugbalance, um eine Leistungsstufe zwischen 911 GT3 Cup und 911 GT3 R zu schaffen. Der Porsche 911 GT3 Cup MR 30 verbindet nun wieder beide Ansätze.

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Das Herzstück des auf einem vollständig revidierten Porsche 911 GT3 Cup (992.1) basierenden Sondermodells ist ein wassergekühlter Sechs-Zylinder-Boxermotor mit 4,2 Litern Hubraum. Durch die Hubraumerweiterung kommt der 911 GT3 Cup MR 30 auf eine Leistung von 560 PS (412 kW). Die Kraftübertragung erfolgt über ein sequenzielles Sechs-Gang-Getriebe direkt an die Hinterachse.

Ergänzt wird der größere Motor durch ein umfangreiches Aerodynamik- und Kühlerkonzept, das seine Leistungsfähigkeit bereits im Kundeneinsatz auf der Nürburgring-Nordschleife unter Beweis gestellt hat. Der zugrunde liegende Entwicklungsstand erzielte bei geringerer Leistung eine Rundenzeit von 7:58,605 Minuten auf der 24,358 Kilometer langen NLS-Streckenkonfiguration. Frontpartie samt Kotflügel und Haube sowie Heckverkleidung, Radhausverbreiterungen, Heckdeckel und Heckflügel aus recyceltem Kohlefaserverbundwerkstoff (CfK) sind auf eine optimierte Luftführung und erhöhten Abtrieb ausgelegt. Wie bereits bei früheren Cup-MR-Generationen auf Basis des Porsche 911 GT3 Cup der Generationen 991.1 und 991.2 kommt ein Mittelkühlerkonzept zum Einsatz. Neben den aerodynamischen Vorteilen verbessert die zentrale Kühleranordnung die Abluftführung und reduziert gleichzeitig das Risiko von Kühlerbeschädigungen bei Fremdkontakten. Die strömungsoptimierte Bremsenkühlung mit deutlich vergrößerten Lufteinlässen reduziert die thermische Belastung der Komponenten und erhöht damit ihre Lebensdauer.

Weitere aerodynamische Maßnahmen umfassen eine Frontverkleidung mit integriertem Unterboden, zusätzliche Flics sowie einen neu entwickelten Heckflügel mit vergrößerten Endplatten und angepasster Flügelanbindung. Die Endplatten tragen dabei ein exklusives «30 Jahre Manthey»-Design. Die neue Heckflügelanbindung ermöglicht darüber hinaus die Integration einer strömungsoptimierten Ansaugung, deren Konzept bereits im 911 GT3 Cup MR (991.2) Anwendung fand. Radhausverbreiterungen schaffen Platz für eine Spurverbreiterung um 20 Millimeter an der Vorderachse sowie 50 Millimeter an der Hinterachse. Der in der Manthey-eigenen Schmiederadfertigung hergestellte Leichtbauradsatz im exklusiven 30-Jahre-Design bietet eine zusätzliche Gewichtsersparnis von 3,8 Kilogramm.

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Zum Entwicklungsumfang zählen darüber hinaus ein sechsfach einstellbares Gewindefahrwerk mit angepassten Federraten sowie eine modifizierte Kinematik an Vorder- und Hinterachse. Exklusive Jubiläumsdetails finden sich neben dem Exterieur auch im Interieur wieder. Dazu zählen ein individuelles «30 Jahre Manthey»-Badge sowie ein in den Sitz eingestickter Jubiläumsschriftzug.

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30: Vom Homologations-Kit zur finalen Entwicklung für den Cayman

Der Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 führt ein Jahrzehnt Cayman-basierter Rennfahrzeugentwicklung bei Manthey zusammen und markiert gleichzeitig den Abschluss einer Plattform, die den Geschäftsbereich Race Cars über diesen Zeitraum entscheidend geprägt hat. Ihren Ursprung nahm diese Entwicklungslinie mit dem von Manthey entwickelten Homologations-Kit für den ersten Porsche Cayman GT4 Clubsport (981), das den Einsatz des Fahrzeugs in GT4-Rennserien weltweit ermöglichte. Zeitgleich rief Manthey die «Cayman GT4 Trophy by Manthey Racing» (heute «Porsche Endurance Trophy Nürburgring») ins Leben, um dem Fahrzeug ein Anwendungsfeld auf der Nürburgring-Nordschleife zu bieten. Darauf aufbauend entstanden zahlreiche weitere Projekte auf Basis der Mittelmotor-Porsche der Generationen 981 und 718, darunter der Trackday MR, der 718 Cayman GT4 RS Clubsport Leichtbau sowie Kundensportentwicklungen für den Einsatz auf der Nürburgring-Nordschleife.

Mit einer konsequenten Leichtbauweise sowie einem umfangreich überarbeiteten Aerodynamikkonzept spitzt das MR 30 Modell die wichtigsten Erkenntnisse dieser Entwicklungslinie zusammen. Umfangreiche Karosseriebauteile aus CfK sowie der speziell für das Sondermodell entwickelte und ebenfalls inhouse hergestellte Leichtbauradsatz reduzieren das Fahrzeuggewicht um insgesamt 5,7 kg gegenüber dem Basisfahrzeug und ermöglichen die maximale Performanceausschöpfung des 500 PS starken Rennfahrzeugs. Zu den Leichtbaukomponenten aus CfK zählen Kotflügel mit Leichtbauscheinwerfern, eine Fronthaube mit Mittelkühlerentlüftung, Frontschürze und Frontsplitter sowie ein neu ausgelegter Heckbereich mit Heckschürze, Heckdeckel mit Leichtbauscheibe und Heckflügel. Ein Diffusor aus CfK sowie zusätzliche Flics an der Front sorgen darüber hinaus für zusätzlichen Abtrieb.

Das Kühlerkonzept basiert wie auch beim Porsche 911 GT3 Cup MR 30 auf einem Mittelkühlerlayout und wird durch eine optimierte Bremsenkühlung ergänzt, deren Bremsluftkanäle auf Entwicklungen des Porsche 911 GT2 RS Clubsport EVO zurückgehen. Der dem Sondermodell zugrunde liegende Entwicklungsstand wurde unter realen Rennbedingungen kontinuierlich erprobt und weiterentwickelt. Im Rahmen dieses Validierungsprozesses erzielte das Fahrzeugkonzept unter anderem ein Top-20-Gesamtergebnis bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring und lieferte damit einen weiteren Nachweis seiner Performance unter Extrembedingungen.

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Exklusive Jubiläumsdetails finden sich auch hier sowohl im Exterieur als auch im Interieur des Fahrzeugs wieder. Dazu zählen unter anderem die Flügelendplatten mit «30 Years Anniversary»-Logo, das die Modellnummer des limitierten Fahrzeugs tragende «30 Jahre Manthey»-Badge sowie die vom Jubiläumslogo gezierten Kopfstützen.

Jan-Helmut Brakhage, Geschäftsbereichsleiter Race Cars, fasst zusammen: «30 Jahre Manthey bedeuten drei Jahrzehnte Erfahrung im weltweiten Motorsport, drei Jahrzehnte Entwicklung und drei Jahrzehnte komplette Begeisterung für unsere Produkte. Das möchten wir mit den beiden Sondermodellen zum Ausdruck bringen. Der 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 ist die Speerspitze des seit über 10 Jahren erfolgreichen Mittelmotor-Rennfahrzeugs. Ein Fahrzeugkonzept, das wir mitgestalten durften und zum Ende der Baureihe nochmal gebührend feiern. Mit dem Porsche 911 GT3 Cup MR 30 führen wir die Entwicklung unserer Cup-MR-Fahrzeuge konsequent fort. Die Hubraumerweiterung gibt dem Fahrzeug einen weiteren Leistungszuwachs und rundet das Gesamtpaket aus Aerodynamik und Leichtbauweise ab. Wir verbinden damit Entwicklungsarbeit aus den Anfängen des Unternehmens mit heute. In beide Fahrzeugmodelle sind unsere Erkenntnisse der letzten dreißig Jahre eingeflossen und sie verkörpern das, was seither unser Fokus ist: maximale Fahrbarkeit und pure Emotion.“

Exklusives Jubiläumsdesign

Beide Sondermodelle tragen ein exklusiv für das Jubiläumsjahr entwickeltes Design. Die Lackierung der Präsentationsfahrzeuge kombiniert eine weiße Fahrzeugbasis mit roten Akzenten sowie einem neu interpretierten Stromlinienmotiv. Dabei ist auch die Grundkarosse des Cup MR 30 weiß lackiert, nach Vorbild historischer Porsche Rennfahrzeuge. Die Farbgebung nimmt dabei direkten Bezug auf die für Manthey charakteristischen Unternehmensfarben und verbindet diese mit einer modernen Formsprache. Die grafischen Elemente greifen den Grundgedanken des Jubiläums auf: die Verbindung von Herkunft und Zukunft.

In Anlehnung an die Designphilosophie der Jubiläumslivery der von Manthey bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring eingesetzten Startnummer 911 verbindet auch das Erscheinungsbild der MR 30 Sondermodelle verschiedene Kapitel der Unternehmensgeschichte mit einem klaren Blick nach vorn. Die Gestaltung versteht sich dabei nicht als Rückblick, sondern als Weiterentwicklung bekannter Manthey-Designelemente. Gleichzeitig gibt sie einen Ausblick auf eine Designsprache, die zukünftige Fahrzeugeinsätze und Entwicklungsprojekte des Unternehmens mitprägen wird.

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Limitierte Auflage

Der Porsche 911 GT3 Cup MR 30 sowie der Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 werden jeweils in einer Stückzahl von 15 Fahrzeugen gefertigt. Insgesamt entstehen damit 30 Fahrzeuge anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums von Manthey.

Kaufanfragen für die beiden Sondermodelle werden bis zum 30. Oktober 2026 entgegengenommen. Aufgrund der limitierten Stückzahl erfolgt die finale Allokation der Fahrzeuge im Anschluss durch Manthey. Die Auslieferung des Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 beginnt ab November 2026, die des Porsche 911 GT3 Cup MR 30 ab dem ersten Quartal 2027.