Honda-Werkspilot Somkiat Chantra: «Wir scheinen etwas gefunden zu haben»

Somkiat Chantra könnte sich damit rühmen, bester Honda-Pilot der Superbike-WM 2026 zu sein. Der Thailänder weiß jedoch, dass acht Punkte und der beschauliche 20. WM-Rang keine vorzeigbaren Ergebnisse sind. Ursächlich hierfür ist jedoch das seit Jahren schwache Paket der CBR1000RR-R – und nicht die Fahrkünste des früheren MotoGP-Piloten.

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Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Jake Dixon absolvierte der 27-Jährige in der Sommerpause jeweils zweitägige Tests in Magny-Cours und Estoril. Als langjähriger GP‑Pilot kannte der Asiate beide Pisten nicht. Ebenso wichtig wie das Kennenlernen der Rennstrecken war jedoch die Entwicklung der Honda Fireblade.

«Wir haben viele verschiedene Dinge am Set-up ausprobiert, darunter die Elektronik und die Fahrwerksabstimmung, und konnten so viele nützliche Informationen sammeln. Das ist wichtig, denn während eines Rennwochenendes haben wir nicht so viel Zeit, um verschiedene Lösungen zu testen», fasste Chantra den Test bei sengender Hitze in Frankreich zusammen.

Der Test auf dem Circuito do Estoril war von Regen beeinflusst, was für den Thailänder durchaus willkommen war. «Am ersten Tag haben wir wie immer damit begonnen, an der Abstimmung des Motorrads zu arbeiten und verschiedene Einstellungen auszuprobieren. Einige funktionierten nicht, andere waren vielversprechend, und am Ende des Tages war das Gefühl recht gut», berichtete der Honda-Pilot. «Am zweiten Tag herrschten am Vormittag durchgehend nasse Bedingungen, und es war gut für mich, im Regen zu testen, da ich damit auf der CBR und mit einem Pirelli-Regenreifen noch nicht viel Erfahrung habe. Es war gut, das zum ersten Mal auszuprobieren. Wir sind ziemlich viele Runden auf nasser Strecke gefahren und haben schließlich einige Einstellungen gefunden, die vielversprechend aussahen.»

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Chantra weiter: «Am Nachmittag begann die Strecke abzutrocknen, und wir haben weiter hart gearbeitet, weil wir noch mehr herausholen wollten. Es sieht so aus, als hätten wir etwas gefunden, und wir haben auch die Rundenzeit verbessert. Das ist allerdings nie genug; wir müssen und wollen uns immer weiter verbessern.»