WM-Leader Nicolo Bulega: Lamborghini wäre okay, James-Bond-Smoking zu viel
Büßt Nicolo Bulega beim nächsten Event der Superbike-WM in Cremona weniger als 22 Punkte auf seinen Aruba-Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona ein, dann ist er vorzeitig Champion.
Die Augen der italienischen Motorsportfans waren am vergangenen Wochenende vorrangig auf Monza gerichtet, wo die Formel 1 im Königlichen Park antrat und Mercedes-Star Kimi Antonelli mit einer herausragenden Leistung
Nicolo Bulega, ein guter Freund des jungen Antonelli (20), war das schon vor den zeitgleich stattfindenden Superbikerennen in Frankreich klar. Deshalb äußerte er vor dem Wochenende die Sorge, dass sich «
An solchen Headlines hatte Promoter Liberty (früher Dorna) keine Freude, an der Sachlage ändert das aber nichts. «Es ist ja nichts Verwunderliches, dass die Formel 1 über der Superbike-WM steht, das weiß jeder», sagte Bulega nach seinem
26 von 27 Läufe in diesem Jahr hat Bulega gewonnen, lediglich im ersten Hauptrennen in Donington Park zog er gegen Aruba-Teamkollege Iker Lecuona den Kürzeren und wurde Zweiter.
Vorzeitiger Titelgewinn in Cremona?
Es gibt zahlreiche Rechenspiele, nach welchem Rennen bei der nächsten WM-Veranstaltung in Cremona Bulega den Titel einsacken kann. Zusammengefasst: Verliert er über das Wochenende maximal 22 Punkte auf Lecuona, dann ist er vorzeitig Champion. Läuft es wie schon fast die ganze Saison, Bulega siegt und Lecuona wird Zweiter, dann ist Nico nach dem Sprint am Sonntagmittag die neue Nummer 1 und Nachfolger von Toprak Razgatlioglu.
Es ist also Zeit für einen großen Auftritt beim Heimrennen. Lewis Hamilton reiste in einem Ferrari F40 in Monza an und sorgte damit für einiges Aufsehen. «Er hat ein bisschen mehr Geld als ich – nur ein bisschen», grinste Bulega. «Würde ich eine Woche lang kostenlos einen Lamborghini bekommen, wäre das schön – ich muss Mauro Grassilli fragen.»
Ducati gehört ebenso wie Lamborghini zur Volkswagen-Gruppe, Grassilli ist beim Hersteller aus Borgo Panigale Sportdirektor. Fehlt nur noch ein Smoking in bestem James-Bond-Stil, um das Bild abzurunden. «Das wäre zu viel», meinte der
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