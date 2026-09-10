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WM-Leader Nicolo Bulega: Lamborghini wäre okay, James-Bond-Smoking zu viel

Büßt Nicolo Bulega beim nächsten Event der Superbike-WM in Cremona weniger als 22 Punkte auf seinen Aruba-Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona ein, dann ist er vorzeitig Champion.

Superbike WM

Nicolo Bulega (li.) mit Freundin Camilla Bilancioni
Nicolo Bulega (li.) mit Freundin Camilla Bilancioni
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega (li.) mit Freundin Camilla Bilancioni
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Die Augen der italienischen Motorsportfans waren am vergangenen Wochenende vorrangig auf Monza gerichtet, wo die Formel 1 im Königlichen Park antrat und Mercedes-Star Kimi Antonelli mit einer herausragenden Leistung von Startplatz 19 zum Sieg preschte.

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Nicolo Bulega, ein guter Freund des jungen Antonelli (20), war das schon vor den zeitgleich stattfindenden Superbikerennen in Frankreich klar. Deshalb äußerte er vor dem Wochenende die Sorge, dass sich «niemand die Rennen anschauen werde».

An solchen Headlines hatte Promoter Liberty (früher Dorna) keine Freude, an der Sachlage ändert das aber nichts. «Es ist ja nichts Verwunderliches, dass die Formel 1 über der Superbike-WM steht, das weiß jeder», sagte Bulega nach seinem achten Dreifachsieg in dieser Saison in Magny-Cours. «Das eine sind Motorradrennen, das andere ist das höchste Level auf der Welt. Warum sollte ich das Gegenteil sagen? Ich juble für die Superbike-WM und hoffe, dass sie eines Tages auf dem gleichen Niveau wie die Formel 1 sein wird. Im Moment müssen wir aber realistisch sein und es ist nicht so.»

Im Artikel erwähnt

26 von 27 Läufe in diesem Jahr hat Bulega gewonnen, lediglich im ersten Hauptrennen in Donington Park zog er gegen Aruba-Teamkollege Iker Lecuona den Kürzeren und wurde Zweiter.

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Vorzeitiger Titelgewinn in Cremona?

Es gibt zahlreiche Rechenspiele, nach welchem Rennen bei der nächsten WM-Veranstaltung in Cremona Bulega den Titel einsacken kann. Zusammengefasst: Verliert er über das Wochenende maximal 22 Punkte auf Lecuona, dann ist er vorzeitig Champion. Läuft es wie schon fast die ganze Saison, Bulega siegt und Lecuona wird Zweiter, dann ist Nico nach dem Sprint am Sonntagmittag die neue Nummer 1 und Nachfolger von Toprak Razgatlioglu.

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

Es ist also Zeit für einen großen Auftritt beim Heimrennen. Lewis Hamilton reiste in einem Ferrari F40 in Monza an und sorgte damit für einiges Aufsehen. «Er hat ein bisschen mehr Geld als ich – nur ein bisschen», grinste Bulega. «Würde ich eine Woche lang kostenlos einen Lamborghini bekommen, wäre das schön – ich muss Mauro Grassilli fragen.»

Ducati gehört ebenso wie Lamborghini zur Volkswagen-Gruppe, Grassilli ist beim Hersteller aus Borgo Panigale Sportdirektor. Fehlt nur noch ein Smoking in bestem James-Bond-Stil, um das Bild abzurunden. «Das wäre zu viel», meinte der zukünftige MotoGP-Fahrer. «Ich bevorzuge einen Trainingsanzug. Sollte ich nicht gewinnen, würde mir jeder vorhalten, dass ich einen Höhenflug habe.»

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