Pleiten, Pech und Pannen: Bei Philipp Öttl lief Magny-Cours nichts zusammen

Nur im freien Training konnte Philipp Öttl als Dritter zeigen, zu welcher Performance er und seine V2-Ducati auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours fähig sind. Ein früher Sturz in der Superpole – der Bayer fuhr keine gezeitete Runde – läutete das für Öttl schlechteste Rennwochenende der Supersport-WM 2026 ein.

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Statt aus der elften Startreihe durchs Feld zu pflügen, strauchelte der Bayer und kam als 28. in die Wertung. Später stellte sich heraus, dass es im Bereich der Lenkung ein Problem gab. Ein Boxenstopp für einen Reifenwechsel, um mit einer schnellen Rundenzeit zumindest einen besseren Startplatz für den zweiten Lauf zu erreichen, erwies sich nachträglich ebenfalls als Fehler – 0,005 sec fehlten.

Damit nicht genug: Durch einen gebrochenen Auspuff ging auch im zweiten Lauf nichts nach vorn. Wie viel Pech kann man haben?

«Am Freitag sind wir gut gestartet, aber dann habe ich einen Fehler gemacht, und von diesem Moment an hatten wir einfach nur Pech», stöhnte Öttl. «Insgesamt war dieses Wochenende für uns sehr unglücklich und schwierig. Zu Beginn von Rennen 2 heute hatten wir ein Problem mit der Auspuffanlage, das uns etwas Leistung gekostet hat. Kurz vor der roten Flagge musste ich deswegen an die Box fahren, sodass wir nach dem Neustart des Rennens nicht mehr viel ausrichten konnten. Ich bin wirklich enttäuscht, dass wir unser wahres Potenzial nicht zeigen konnten. Jetzt werden wir versuchen, in Cremona unser Bestes zu geben. Wir haben dort vorher einen Testtag, also wollen wir uns so gut wie möglich vorbereiten.»

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Magny-Cours war für Öttl das mit Abstand schlechteste Wochenende seiner Supersport-Karriere. Dass der 30-Jährige in beiden Rennen keinen WM-Punkt einfahren konnte, gab es seit seinem Einstieg 2020 noch nie. In der Gesamtwertung belegt der Assen-Sieger mit 139 Punkten dennoch den siebten Rang.