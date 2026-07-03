BMW zieht seine Optionen nicht – was das für Petrucci und Oliveira bedeutet
Bis Ende Juni hatte BMW Optionen auf Miguel Oliveira und Danilo Petrucci für die Superbike-WM 2027. Nach deren Verletzungspausen will die Propellermarke nichts übereilen und hat sich Zeit verschafft.
Als BMW im Herbst 2025 die Verträge mit Danilo Petrucci und Miguel Oliveira schloss, konnte dies nur für 2026 geschehen, weil es darüber hinaus keine Zusage vom Vorstand für die Teilnahme an der Superbike-WM gab. Mitte Mai
Das Ziehen der Option bedeutet in solchen Fällen immer, dass es zu den vorher festgelegten Bedingungen weitergeht. Geschieht dies nicht – wie jetzt im Fall von Petrucci und Oliveira –, muss frisch verhandelt werden. Damit haben die Fahrer und der Hersteller die Möglichkeit, sich auch anderweitig nach neuen Partnern umzusehen.
Wir lassen uns nicht verrückt machen.
bmw-rennchef sven blusch
«Wir werden in der Sommerpause mit den Fahrern in die weitere Planung gehen und erst mal das Donington-Wochenende anschauen», sagte BMW Motorsport Direktor Sven Blusch gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir lassen uns nicht verrückt machen und geben uns allen mehr Zeit.»
Dass BMW so reagiert, ist nachvollziehbar. Oliveira verletzte sich bei einem unverschuldeten Crash am 3. Mai in Ungarn schwer und kam Mitte Juni in Misano mit einer
Donington-Wochenende ist wegweisend
Wo die beiden Fahrer gesundheitlich und mit ihrer Leistung stehen, werden die BMW-Verantwortlichen beim nächsten SBK-Event am Wochenende 10. bis 12. Juli in England sehen. Anschließend ist bis Anfang September Sommerpause, in diesen Wochen werden die Weichen für 2027 gestellt.
Das Jahr lief für Oliveira und Petrucci bislang sehr unterschiedlich: Während der Portugiese bereits viermal als Dritter aufs Podium brauste und sich vor seiner Verletzungspause als einziger ernsthafter Widersacher des dominierenden Ducati-Duos Nicolo Bulega und Iker Lecuona darstellte, markiert Platz 6 im zweiten Hauptrennen beim Saisonstart in Australien Petruccis beste Performance.
Man muss nicht Nostradamus sein, um vorherzusagen, dass BMW versuchen wird, Oliveira längerfristig an sich zu binden. Und Petrucci muss in England eine Spitzenleistung abrufen, um seine Chance auf eine Weiteranstellung zu wahren.
Denn BMW bieten sich auf dem Fahrermarkt gleich mehrere sehr attraktive Möglichkeiten, die Liste der arbeitssuchenden Fahrer ist lang. Besonderes Interesse besteht an Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez,
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