BMW zieht seine Optionen nicht – was das für Petrucci und Oliveira bedeutet

Als BMW im Herbst 2025 die Verträge mit Danilo Petrucci und Miguel Oliveira schloss, konnte dies nur für 2026 geschehen, weil es darüber hinaus keine Zusage vom Vorstand für die Teilnahme an der Superbike-WM gab. Mitte Mai bekannte sich der deutsche Hersteller zu seinem Verbleib in der seriennahen Meisterschaft , in die Vereinbarungen mit den Fahrern waren vorausblickend Optionen für 2027 eingebaut worden.

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Das Ziehen der Option bedeutet in solchen Fällen immer, dass es zu den vorher festgelegten Bedingungen weitergeht. Geschieht dies nicht – wie jetzt im Fall von Petrucci und Oliveira –, muss frisch verhandelt werden. Damit haben die Fahrer und der Hersteller die Möglichkeit, sich auch anderweitig nach neuen Partnern umzusehen.

Wir lassen uns nicht verrückt machen. bmw-rennchef sven blusch

«Wir werden in der Sommerpause mit den Fahrern in die weitere Planung gehen und erst mal das Donington-Wochenende anschauen», sagte BMW Motorsport Direktor Sven Blusch gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir lassen uns nicht verrückt machen und geben uns allen mehr Zeit.»

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Dass BMW so reagiert, ist nachvollziehbar. Oliveira verletzte sich bei einem unverschuldeten Crash am 3. Mai in Ungarn schwer und kam Mitte Juni in Misano mit einer sehr tapferen Leistung zurück. Petrucci brach sich Mitte Mai in Brüx (Most) das Steißbein und hatte am 23. Juni beim Test in Donington Park sein Comeback .

Donington-Wochenende ist wegweisend

Wo die beiden Fahrer gesundheitlich und mit ihrer Leistung stehen, werden die BMW-Verantwortlichen beim nächsten SBK-Event am Wochenende 10. bis 12. Juli in England sehen. Anschließend ist bis Anfang September Sommerpause, in diesen Wochen werden die Weichen für 2027 gestellt.

Das Jahr lief für Oliveira und Petrucci bislang sehr unterschiedlich: Während der Portugiese bereits viermal als Dritter aufs Podium brauste und sich vor seiner Verletzungspause als einziger ernsthafter Widersacher des dominierenden Ducati-Duos Nicolo Bulega und Iker Lecuona darstellte, markiert Platz 6 im zweiten Hauptrennen beim Saisonstart in Australien Petruccis beste Performance.

Man muss nicht Nostradamus sein, um vorherzusagen, dass BMW versuchen wird, Oliveira längerfristig an sich zu binden. Und Petrucci muss in England eine Spitzenleistung abrufen, um seine Chance auf eine Weiteranstellung zu wahren.

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