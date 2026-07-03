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Kimi Antonelli: Mit diesen Gegnern rechnet der WM-Leader in Silverstone

Der WM-Vorsprung von Kimi Antonelli ist in den vergangenen zwei Rennen auf 40 Punkte geschrumpft. Er glaubt dennoch, dass er den richtigen Schwung hat. Und er erklärt, mit welchen Gegnern er rechnet.

Formel 1

Kimi Antonelli hat drei Mercedes-Gegner im Blick
Kimi Antonelli hat drei Mercedes-Gegner im Blick
Foto: Bearne / XPB Images
Kimi Antonelli hat drei Mercedes-Gegner im Blick
© Bearne / XPB Images

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Für Kimi Antonelli verliefen die jüngsten beiden WM-Runden in Barcelona und Spielberg nicht nach Wunsch. Der junge WM-Leader, der mit einem Vorsprung von 68 Punkten auf seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell ins Rennwochenende von Barcelona startete, musste auf dem spanischen Rundkurs einen bitteren Ausfall in den letzten Runden hinnehmen. Der Teenager war auf Podestkurs, als die Batterie seiner Antriebseinheit den Dienst verweigerte. Er wurde zwar als 16. gewertet, ging aber leer aus.

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Beim darauffolgenden Rennen auf dem Red Bull Ring meldete sich der schnelle Lockenkopf mit dem dritten Platz auf dem Podesttreppchen zurück. Allerdings schrumpfte sein WM-Vorsprung auf Russell weiter, denn der Brite konnte auf der steirischen Strecke seinen zweiten Saisonsieg nach dem Triumph beim Auftakt im Albert Park von Melbourne einfahren. Zwischen den beiden Sternfahrern liegen mittlerweile 40 Punkte.

Antonelli macht sich dennoch keine Sorgen, den Schwung im WM-Kampf zu verlieren. Auf die entsprechende Frage erklärte er: «Nein, natürlich ist der Wille gross, Wiedergutmachung zu leisten, nachdem die letzten beiden Rennen nicht gut liefen, wenn man bedenkt, wie gut das Tempo war, das wir hatten.»

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Der 19-Jährige zählt auf: «In Barcelona lief das Rennen ganz gut, aber dann hatte ich ein Problem, das leider zum Ausfall geführt hat. In Österreich fühlte ich mich im Auto sehr wohl. Aber im Qualifying war ich etwas zu entspannt und holte nicht das Beste aus dem Auto und den Reifen raus. Und dann war da die Sache mit der gelben Flagge, diese Situation hat George gut gemanagt.»

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Im Rennen machte er sich das Leben schon vor dem ersten Stopp selbst schwer, weil er sich zwei Mal vertat und danach Probleme beim Bremsen hatte, erzählte der selbstkritische Italiener. «Ich habe dadurch viel Zeit verloren. Ohne diese Fehler hätte ich eine grössere Chance gehabt, um den Sieg oder zumindest Platz 2 mitzufahren.»

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Umso grösser ist der Wille, in Silverstone zu glänzen. Antonelli beteuerte: «Ich bin sehr aufgeregt, denn ich denke, das ist eines der besten Rennwochenenden der Saison und ein wirklich cooles Publikum, ich freue mich deshalb sehr darauf. Ich hoffe, dass es ein gutes Wochenende wird, das Auto ist sehr stark, aber natürlich erwarten wir, dass auch Red Bull Racing, McLaren und Ferrari bei der Musik sein werden.»

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