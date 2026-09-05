Bitter: Philipp Öttl auch am Sonntag in Magny-Cours auf letztem Startplatz
Mit Rang 3 im Training der Supersport-WM ist Philipp Öttl (Feel Ducati) in Magny-Cours stark ins Wochenende gestartet. Nach dem Fehler im Qualifying ging auch im ersten Rennen einiges schief.
Wie schnell er unterwegs sein kann, bewies Philipp Öttl im Training am Freitagmorgen mit Platz 3. Sein
«Das Motorrad war nach dem Sturz komplett kaputt und das Team musste es neu aufbauen», schilderte Öttl beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich hatte dann schon im Warm-up kein gutes Gefühl. Ein kleines Problem konnten wir lösen, weil die Lenkung nicht leichtgängig war, weil wir so viele neue Teile zusammengebaut haben. Nach dem Rennen kamen wir dann drauf, dass die Gabel nicht gleich war. Ich fühlte mich im Rennen nicht gut und kam fast nicht nach vorne. Dann fuhr ich an die Box, holte mir einen neuen Hinterreifen und habe anschließend alles riskiert. Ich war mit dem Motorrad, wie ich es vorgefunden habe, am Limit.»
Philipp Öttl: Probleme gelöst?
«Es schaut so aus, dass wir gefunden haben, woran es lag», ergänzte Öttl. «Ich hoffe, dass ich am Sonntag zu dem Gefühl zurückfinde, das ich am Freitag hatte. Ich hatte auch im Qualifying ein gutes Gefühl auf dem Motorrad, bevor es mich geschmissen hat. Dass das Wochenende dann so aus dem Ruder läuft – es ist selbstverschuldet. Normal darf mir so ein Fehler im Qualifying nicht passieren, zuerst muss man mal eine Runde setzen. Aber wenn du dich gut fühlst und denkst, das Vorderrad wird schon nicht wegrutschen, genau dann rutscht es weg. Was am Sonntag vom letzten Startplatz möglich ist? Keine Ahnung. Es liegen alle so eng beieinander, das ist eine harte Klasse. Alle Motorräder rennen gut und wir haben mit der Ducati sicher keinen Vorteil.»
Während im ersten Rennen
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand