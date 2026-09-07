Startaufstellung Superbike-WM 2027: Mindestens drei MotoGP-Fahrer kommen
Die meisten Plätze für die Superbike-WM 2027 sind vergeben, viele davon auch bereits bestätigt. Die Werksteams von BMW, Ducati und Yamaha bekommen einen neuen Fahrer – jeweils mit bekanntem Namen.
Mit Bimota, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha leisten sich auch 2027 sechs Hersteller ein Werksteam in der Superbike-Weltmeisterschaft, Yamaha zudem das werksunterstützte Giansanti Racing Team.
Bimota macht mit Alex Lowes und Axel Bassini weiter. Das Duo von GRT Yamaha bleibt mit Remy Gardner sowie Stefano Manzi ebenfalls unverändert und
Durch den Wechsel von Vierge von Pata Yamaha zu Barni Spark Ducati, wo der WM-Dritte Yari Montella für 2027 und 2028 fix ist, wird der zweifache Champion Alvaro Bautista arbeitslos.
Sollte sich Alex Rins mit dem Ducati-Team Go Eleven einigen, würden sogar vier aktuelle MotoGP-Fahrer in die Superbike-WM kommen. Die rührigen Privatiers arbeiten intensiv daran, ihr Line-up auf zwei Fahrer aufzustocken, wozu eine Million Euro zusätzliches Budget notwendig ist. Sollte das gelingen, ist Stand heute die wahrscheinlichste Fahrerpaarung Rins und Lorenzo Baldassarri.
Privatteams setzen auch 2027 vorrangig auf Ducati. Neben den Topteams Barni und Go Eleven sowie Marc VDS, wo Sam Lowes fix ist, wollen auch Motocorsa, Advocates und MGM weitermachen – voraussichtlich mit ihren diesjährigen Fahrern Alberto Surra, Tommy Bridewell und Tarran Mackenzie.
Fraglich ist, ob das Yamaha-Privatteam Motoxracing dabeibleibt. An der mittleren Hubraumkategorie Supersport hat Teameigentümer Sandro Carusi kein Interesse, die Rückkehr in die Italienische Meisterschaft ist denkbar.
Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Go Eleven Ducati: Alex Rins? Lorenzo Baldassarri?
Advocates Ducati: Tommy Bridewell?
Motocorsa Ducati: Alberto Surra?
MGM Ducati: Tarran Mackenzie?
Fett = bestätigt
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