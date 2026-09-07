Startaufstellung Superbike-WM 2027: Mindestens drei MotoGP-Fahrer kommen

Mit Bimota, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha leisten sich auch 2027 sechs Hersteller ein Werksteam in der Superbike-Weltmeisterschaft, Yamaha zudem das werksunterstützte Giansanti Racing Team.

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Bimota macht mit Alex Lowes und Axel Bassini weiter. Das Duo von GRT Yamaha bleibt mit Remy Gardner sowie Stefano Manzi ebenfalls unverändert und Kawasaki hat den Vertrag mit Garrett Gerloff verlängert . Bei Honda hat Jake Dixon einen Deal für 2027, aktuell deutet nichts darauf hin, dass Somkiat Chantra trotz seiner schwachen Leistungen ersetzt wird.

BMW hat sich mit Miguel Oliveira für weitere drei Jahre geeinigt , den Platz von Danilo Petrucci übernimmt Brad Binder, der vom MotoGP-Team Red Bull KTM kommt. Der Südafrikaner bringt zwei seiner diesjährigen Konkurrenten mit: Jack Miller wird beim Yamaha-Werksteam andocken , den Platz von Xavi Vierge übernehmen und Boxennachbar von Andrea Locatelli. Und Franco Morbidelli, MotoGP-Vizeweltmeister von 2020, tauscht mit Nicolo Bulega den Platz : Während der angehende Superbike-Champion bei VR46 Ducati Teamkollege von Fermin Aldeguer wird, teilt sich «Morbido» zukünftig bei Aruba die Box mit Iker Lecuona, der bis Ende 2028 unterschrieben hat.

Durch den Wechsel von Vierge von Pata Yamaha zu Barni Spark Ducati, wo der WM-Dritte Yari Montella für 2027 und 2028 fix ist, wird der zweifache Champion Alvaro Bautista arbeitslos. Mit Bautista und Petrucci verliert die Superbike-WM zwei bekannte Namen , das wird aber durch die Ankunft von Miller, Morbidelli und Binder kompensiert.

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Sollte sich Alex Rins mit dem Ducati-Team Go Eleven einigen, würden sogar vier aktuelle MotoGP-Fahrer in die Superbike-WM kommen. Die rührigen Privatiers arbeiten intensiv daran, ihr Line-up auf zwei Fahrer aufzustocken, wozu eine Million Euro zusätzliches Budget notwendig ist. Sollte das gelingen, ist Stand heute die wahrscheinlichste Fahrerpaarung Rins und Lorenzo Baldassarri.

Privatteams setzen auch 2027 vorrangig auf Ducati. Neben den Topteams Barni und Go Eleven sowie Marc VDS, wo Sam Lowes fix ist, wollen auch Motocorsa, Advocates und MGM weitermachen – voraussichtlich mit ihren diesjährigen Fahrern Alberto Surra, Tommy Bridewell und Tarran Mackenzie.

Fraglich ist, ob das Yamaha-Privatteam Motoxracing dabeibleibt. An der mittleren Hubraumkategorie Supersport hat Teameigentümer Sandro Carusi kein Interesse, die Rückkehr in die Italienische Meisterschaft ist denkbar.

Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA) Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB) Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T) Kawasaki: Garrett Gerloff (USA) Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS) GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I) Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I) Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E) Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB) Go Eleven Ducati: Alex Rins? Lorenzo Baldassarri? Advocates Ducati: Tommy Bridewell? Motocorsa Ducati: Alberto Surra? MGM Ducati: Tarran Mackenzie? Fett = bestätigt

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