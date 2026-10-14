Petrucci und Oliveira sind sich einig: MotoGP-Fahrer erleben ein Erwachen

Sieben der 22 Stammfahrer in der Superbike-WM 2026 fuhren früher MotoGP: Miguel Oliveira, Danilo Petrucci, Iker Lecuona, Alvaro Bautista, Somkiat Chantra, Remy Gardner und Sam Lowes, wenn auch teilweise nur eine Saison. Für nächstes Jahr wechseln mit Franco Morbidelli, Brad Binder und Jack Miller drei derzeitige MotoGP-Piloten in die Werksteams von Ducati, BMW und Yamaha in die seriennahe Motorrad-Weltmeisterschaft.

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Was können die MotoGP-Sieger Oliveira und Petrucci, diese Saison im Team ROKiT BMW unter Vertrag, den zukünftigen Superbike-WM-Piloten mitgeben? «Viel Glück», lachte der Portugiese beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. Danilo ergänzte: «Sie müssen es gut machen, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. In der Vergangenheit war das vielleicht anders; ein paar Dinge werden sich durch die neuen Reifen (von Michelin statt Pirelli – der Autor) ändern. Sie alle gewannen Rennen, das taten Miguel und ich aber auch. Leute wie Lecuona oder die Lowes-Zwillinge sind ebenfalls sehr schnell. Es gibt viele Fahrer, die nie in der MotoGP antreten werden, aber sehr gut sind. Ich beendete meine Karriere in der MotoGP als ich zusammen mit Lecuona fuhr und wir quasi im Sterben lagen. Unser Job ist nicht so einfach, wenn du aufs Motorrad springst und gegen die Besten der Welt antrittst. Das ist schwierig, weil es so viele gute Fahrer gibt.»

MotoGP ist kein Garant für Superbike-Erfolge

Nur sechs Fahrer, die aus der Königsklasse – früher 500 ccm, heute MotoGP – in die Superbike-WM wechselten, wurden dort Champion: Raymond Roche (1990), John Kocinski (1997), Max Biaggi (2010, 2012), Carlos Checa (2011), Sylvain Guintoli (2014) und Alvaro Bautista (2022, 2023). Was unterstreicht: Es ist kein Selbstläufer.

Da die MotoGP-Saison bis zum 29. November geht, können Morbidelli, Binder und Miller ihren ersten Superbike-Test erst im Dezember absolvieren. Dafür vorgesehen ist der Circuit Ricardo Tormo in Valencia am 9./10. Dezember.

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