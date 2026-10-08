Fährt er oder fährt er nicht? Remy Gardner hofft auf Freigabe der Ärzte

Remy Gardner bewies beim Superbike-Meeting auf dem Cremona Circuit Nehmerqualitäten. Der Australier stürzte am Freitag zu Beginn des zweiten freien Trainings in Kurve 1. Im Kiesbett nahm der zunächst harmlos aussehende Ausrutscher bedrohliche Formen an. Die Yamaha R1 des 28-Jährigen bäumte sich auf, überschlug sich mehrfach und wurde nachhaltig zerstört. Gardner wiederum bekam einen harten Schlag auf die linke Hand.

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Nach einem kurzen Check im Medical-Center erhielt der Moto2-Weltmeister von 2021 die Freigabe für das restliche Wochenende. Nachdem sich der Yamaha-Pilot am Samstag durch das FP3, die Superpole und den ersten Lauf (Platz 12) quälte, suchte er aber erneut die Ärzte auf. Nach einer genaueren Untersuchung kam eine Fraktur des 5. Mittelhandknochens der linken Hand zum Vorschein. Als Konsequenz wurde Gardner für das restliche Wochenende für rennuntauglich erklärt.

Remy Gardner (Yamaha) : Gebrochene Hand bereitet weiterhin Probleme

Zwei Wochen nach seinem Sturz steht am kommenden Wochenende das vorletzte Meeting der Superbike-WM 2026 an. Bereits am Donnerstag muss sich Gardner wieder bei Rennärztin Monica Lazzarotti vorstellen, um sich die Freigabe für Estoril abzuholen. «Der Hand geht es besser, daher hoffe ich, dieses Wochenende wieder an den Start gehen zu können», grübelte Gardner. «Es wird nicht einfach werden, da sie noch nicht vollständig genesen ist, aber ich bin zuversichtlich, was das Fahren angeht.»

Im vergangenen Jahr zeigte der aus Sydney stammende Aussie auf dem Circuito do Estoril mit drei Top-9-Ergebnissen eine seiner besten Saisonleistungen. «Ich glaube, wir könnten dort ein gutes Wochenende haben», glaubt Gardner. «Letztes Jahr waren wir dort stark, und ich freue mich darauf, wieder in Portugal zu fahren. Hoffentlich können wir dicht an der Spitzengruppe dranbleiben und gemeinsam mit dem gesamten Team ein solides Wochenende genießen.»

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