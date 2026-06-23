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Superbike-Dominator Nicolò Bulega und die Ducati V4R: Die perfekte Harmonie

Sieben Hattricks hat Nicolò Bulega in der Superbike-WM 2026 bereits eingefahren und der Titelgewinn scheint nur Formsache zu sein. Was den Ducati-Pilot derzeit unbesiegbar macht.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega und die Ducati V4R in Symbiose
Nicolo Bulega und die Ducati V4R in Symbiose
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega und die Ducati V4R in Symbiose
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Als Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM 2025 zwischen Misano und dem ersten Lauf in Aragon 13 Rennen in Folge gewann, schien das ein Rekord für die Ewigkeit zu sein. Es dauerte jedoch nur wenige Monate, bis Nicolò Bulega eine viel höhere Messlatte auflegte. Der Ducati-Pilot ist 2026 ungeschlagen und steht saisonübergreifend bei 25 Siegen in Serie!

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Der 26-Jährige holte in diesem Jahr nicht nur sieben Hattricks, sondern gewann auch jede Superpole. Man hat den Eindruck, dass sich Bulega nur selbst schlagen kann.

«Ich glaube, er hat jetzt einen so großen Vorsprung, dass der Druck fast weg ist», meint auch Neil Hodgson. Der Superbike-Weltmeister von 2003 gewann elf der ersten zwölf Rennen, danach aber nur noch zwei. «Ich hatte einen guten Saisonstart, bin dann aber gestürzt und habe an Selbstvertrauen verloren. Wenn man Bulega auf der Strecke beobachtet, fährt er absolut perfekt. Er holt das Maximum aus dem Motorrad heraus und ist sichtlich selbstbewusst. Es sieht nicht so aus, als würde er einen Fehler machen. Es muss sich fantastisch anfühlen, er zu sein!»

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Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Axel Bassani
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Lorenzo Baldassarri
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Álvaro Bautista
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Andrea Locatelli
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Nicolò Bulega
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Michael van der Mark
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Yari Montella
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Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
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Ryan Vickers
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Michael van der Mark
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Garrett Gerloff
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Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
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Iker Lecuona
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Xavi Vierge
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Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
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Alex Lowes
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Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
Yari Montella
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
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Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

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Seit mittlerweile einigen Jahren kommentiert Hodgson als Experte die MotoGP und sah dort mit Marc Márquez einen anderen Ausnahmekönner. Der klassenübergreifend neunfache Weltmeister gewann 2014 zehn Rennen in Serie.

«Wir erleben etwas Einzigartiges», betonte Hogson. «Ich habe das schon vor vielen Jahren gesagt, als Marc Márquez 2014 die ersten zehn MotoGP-Rennen gewann: Man muss das Talent und das Können bewundern. Man sieht Fahrer und Maschine in perfekter Harmonie – also genießt es, solange es dauert.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

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