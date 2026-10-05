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Superbike kehrt nach Valencia zurück: Iker Lecuona bekommt ein Heimrennen

Valencia gilt in Spanien als die Region mit der größten Superbike-Community. Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft 2027 auf den Circuit Ricardo Tormo zurückkehrt, wird Iker Lecuona im Fokus stehen.

Superbike WM

Iker Lecuona freut sich auf sein Heimrennen in Valencia
Iker Lecuona freut sich auf sein Heimrennen in Valencia
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona freut sich auf sein Heimrennen in Valencia
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Superbike-WM hatte in Spanien schon immer einen schweren Stand, denn traditionell hat die MotoGP einen viel größeren Stellenwert auf der Iberischen Halbinsel. Das ist zwar auch in Italien oder Großbritannien nicht anders, doch die seriennahe Weltmeisterschaft hat in diesen Ländern auch eine große Fangemeinde.

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Wenn es in Spanien aber eine Region gibt, wo die Superbike-WM bekannter ist, dann ist es Valencia. Zwischen 2000 und 2010 fanden elf Meetings in Folge auf dem Circuit Ricardo Tormo statt. Es war die Zeit von Ikonen wie Noriyuki Haga, Frankie Chili, Colin Edwards, Troy Corser und Troy Bayliss. Stärkste Spanier im Teilnehmerfeld waren Ruben Xaus und Gregorio Lavilla.

Wenn die Superbike-WM im nächsten Jahr nach Valencia zurückkehrt, wird Iker Lecuona das Zugpferd für den Event sein. Der 26-Jährige ist in Valencia geboren und aufgewachsen – und im Aruba.it Ducati-Werksteam zählt er 2027 zu den Titelkandidaten.

Im Artikel erwähnt

«Als Kind sind wir immer zu den Superbike-Rennen nach Cheste gefahren», erinnert sich Lecuona noch gut. «Ich fragte mich immer, warum wir nicht wieder dorthin zurückkehren – das wäre perfekt. Man hat mir das schon vor ein paar Monaten erzählt, als der Deal konkreter wurde. Mich hat das sehr gefreut, denn vor ein paar Jahren fuhr ich hier noch Rennen und nichts ist besser als ein echtes Heimrennen. Ich denke, die Leute werden es lieben. Anders als in der MotoGP ist das Paddock offen und man kann sich begegnen. Alles ist lockerer.»

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Erstaunlich: Von den 19 Fahrern, die einen Superbike-WM-Titel einfahren konnten, stammt nur Carlos Checa aus Spanien. Der mittlerweile 53-Jährige gewann die Weltmeisterschaft 2011 im Ducati-Team Althea Racing. Lecuona verwendet dieselbe Startnummer wie sein Landsmann.

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«In meiner ganz früheren Karriere war ich ein Fan von Carlos Checa», verriet Lecuona. «Wir sind zur Superbike-WM nach Valencia gefahren, um ihn dort fahren zu sehen – mit der Nummer 7. Ich mochte diese Zahl schon immer.»

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2027:

19.–21.
Februar
Phillip Island/Australien

19.–21.

März

Portimao/Portugal *

2.–4.

April

Valencia/Spanien *

16.–18.

April

Assen/Niederlande **

21.–23.

Mai

Aragon/Spanien **

4.–6.

Juni

Most/Tschechien ***

18.–20.

Juni

Misano/Italien *

9.–11.

Juli

Donington Park/Großbritannien **

3.–5.

September

Magny-Cours/Frankreich *

24.–26.

September

Cremona/Italien ***

15.–17.

Oktober

Estoril/Portugal **

29.–31.

Oktober

Shanghai/China

* mit Frauen- und Sportbike-WM

** mit Sportbike-WM

*** mit Frauen-WM

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

602

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

469

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

269

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

226

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

219

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

193

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

184

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

145

9

Alberto Surra

Motocorsa Racing

140

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

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