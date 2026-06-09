Superbike-WM 2026 in Misano: Vier Weltmeisterschaften und ein Ducati-Cup
Zwei Meetings war die WorldWCR 2026 nicht dabei, beim Meeting in Misano sind die schnellen Ladys am Start. Außerdem debütiert der Ducati-Cup ‹V2 Future Champ› im Rahmen der Superbike-WM.
Der Kalender der Superbike- und Supersport-WM 2026 umfasst zwölf Meetings, an acht Wochenenden findet die neue Sportbike-Serie statt und bei sechs Events ist zusätzlich die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – dabei.
Nach dem Meeting im MotorLand Aragón (29. bis 31. Mai) haben alle vier Weltmeisterschaften Saisonhalbzeit, wobei die Frauen vorbehaltene Serie in Most und Aragón pausierte. Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft vom 12. bis 14. Juni auf dem Misano World Circuit gastiert, sind zum dritten Mal in diesem Jahr alle vier Kategorien dabei.
Zusätzlich ergänzt der ‹V2 Future Champ Ducati Academy› den Zeitplan. Dieser Markenpokal wird von der Firma des Ducati-Testfahrers Michele Pirro organisiert. Bekanntester Fahrer dieses mit der V2 Panigale ausgefahrenen Marken-Cups ist Kevin Sabatucci, der zwischen 2018 und 2025 die Supersport-WM 300 bestritt.
Mit fünf Serien ist der Zeitplan eng getaktet, wobei der Master-Zeitplan der Superbike-WM weitgehend eingehalten wird. Wegen der Formel 1 in Barcelona wurde jedoch der zweite Lauf der Top-Kategorie von 15:30 Uhr auf 14 Uhr vorgezogen. Dadurch wird eine Kollision bei der TV-Übertragung mit dem Rennen der Königsklasse auf vier Rädern vermieden.
Das ist der Zeitplan der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli
Freitag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:25
25 min
WorldWCR
Freies Training
09:40
10:05
25
SPB-WM
Freies Training
10:20
11:05
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:20
12:00
40
SSP-WM
Freies Training
12:15
12:35
20
Ducati-Academy
Freies Training
13:30
13:55
25
WorldWCR
Superpole
14:10
14:35
25
SPB-WM
Superpole
15:00
15:45
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
16:40
40
SSP-WM
Superpole
16:55
17:20
25
Ducati-Academy
Qualifying
Samstag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10 min
WorldWCR
Warm Up
09:20
09:30
10
SPB-WM
Warm Up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:10
10:20
10
SSP-WM
Warm Up
11:15
11:30
15
SBK-WM
Superpole
12:00
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 1
13:00
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 1
14:00
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
15:30
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
16:45
10 Rd.
Ducati-Academy
Rennen 1
Sonntag
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
08:55
09:05
10 min
WorldWCR
Warm Up
09:15
09:25
10
SBK-WM
Warm Up
09:35
09:45
10
SPB-WM
Warm Up
09:55
10:05
10
SSP-WM
Warm Up
11:00
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
11:50
12 Rd.
WorldWCR
Rennen 2
12:45
12 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
21 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
15:15
18 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
16:20
10 Rd.
Ducati-Academy
Rennen 2
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