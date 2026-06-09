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Superbike-WM 2026 in Misano: Vier Weltmeisterschaften und ein Ducati-Cup

Zwei Meetings war die WorldWCR 2026 nicht dabei, beim Meeting in Misano sind die schnellen Ladys am Start. Außerdem debütiert der Ducati-Cup ‹V2 Future Champ› im Rahmen der Superbike-WM.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Damilo Petrucci war 2025 einer der Misano-Helden
Damilo Petrucci war 2025 einer der Misano-Helden
Foto: Gold & Goose
Damilo Petrucci war 2025 einer der Misano-Helden
© Gold & Goose

Empfehlungen

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TV-Programm

Live

Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

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Der Kalender der Superbike- und Supersport-WM 2026 umfasst zwölf Meetings, an acht Wochenenden findet die neue Sportbike-Serie statt und bei sechs Events ist zusätzlich die Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – dabei.

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Nach dem Meeting im MotorLand Aragón (29. bis 31. Mai) haben alle vier Weltmeisterschaften Saisonhalbzeit, wobei die Frauen vorbehaltene Serie in Most und Aragón pausierte. Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft vom 12. bis 14. Juni auf dem Misano World Circuit gastiert, sind zum dritten Mal in diesem Jahr alle vier Kategorien dabei.

Zusätzlich ergänzt der ‹V2 Future Champ Ducati Academy› den Zeitplan. Dieser Markenpokal wird von der Firma des Ducati-Testfahrers Michele Pirro organisiert. Bekanntester Fahrer dieses mit der V2 Panigale ausgefahrenen Marken-Cups ist Kevin Sabatucci, der zwischen 2018 und 2025 die Supersport-WM 300 bestritt.

Empfehlungen

Mit fünf Serien ist der Zeitplan eng getaktet, wobei der Master-Zeitplan der Superbike-WM weitgehend eingehalten wird. Wegen der Formel 1 in Barcelona wurde jedoch der zweite Lauf der Top-Kategorie von 15:30 Uhr auf 14 Uhr vorgezogen. Dadurch wird eine Kollision bei der TV-Übertragung mit dem Rennen der Königsklasse auf vier Rädern vermieden.

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Das ist der Zeitplan der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:25

25 min

WorldWCR

Freies Training

09:40

10:05

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

11:05

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:00

40

SSP-WM

Freies Training

12:15

12:35

20

Ducati-Academy

Freies Training

13:30

13:55

25

WorldWCR

Superpole

14:10

14:35

25

SPB-WM

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

40

SSP-WM

Superpole

16:55

17:20

25

Ducati-Academy

Qualifying

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10 min

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:10

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

16:45

10 Rd.

Ducati-Academy

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

08:55

09:05

10 min

WorldWCR

Warm Up

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm Up

11:00

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

11:50

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

12:45

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

15:15

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

16:20

10 Rd.

Ducati-Academy

Rennen 2

TV-Programm

Live

Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

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  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

372

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

264

3

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

142

4

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

132

5

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

131

6

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

117

7

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

109

8

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

92

9

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Kawasaki WorldSBK Team

85

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Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
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  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
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  • Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

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