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Superbike-WM 2026 vor Entscheidung: Wo die Action in Cremona zu sehen ist

Auf dem Cremona Circuit wird an diesem Wochenende ein Stück Superbike-Geschichte geschrieben – vielleicht bereits am Samstag. Wie man keine Minute des zehnten Saisonmeetings verpasst.

Superbike WM

Cremona ist ein entscheidendes Meeting der Superbike-WM 2026
Cremona ist ein entscheidendes Meeting der Superbike-WM 2026
Foto: Gold & Goose
Cremona ist ein entscheidendes Meeting der Superbike-WM 2026
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum offiziell nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.

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Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Beim zehnten Saisonmeeting auf dem Cremona Circuit beginnen die durchgehenden Live-Streams aller Kategorien am Samstag und Sonntag um 9:35 Uhr und 10:55 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Allerdings findet zeitgleich die Formel1 in Aserbaidschan statt und ein Spagat ist unmöglich – zumindest am Samstag, wenn um 15:55 Uhr nur eine Wiederholung des ersten Rennens im Free-TV gezeigt wird.

Das ist bitter, denn sollte der WM-Zweite Iker Lecuona in Lauf 1 leer ausgehen, könnte Nicolò Bulega bereits am Samstag die Weltmeisterschaft für sich entscheiden! Der zweite Lauf am Sonntag wird dagegen ab 14:40 Uhr live gezeigt, wobei die Übertragung mit der Wiederholung des Superpole-Race beginnt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

TV-Programm

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Livestream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Video-Pass für die restliche Saison ist für 19,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Cremona

Samstag
26. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10

SPB-WM

Warm up

09:20

10

SSP-WM

Warm up

09:40

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

11 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

15

SBK-WM

Superpole

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

20 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

27. September

Beginn

Dauer

Serie

Session

09:00

10

SPB-WM

Warm up

09:20

10

SBK-WM

Warm up

09:40

10

SSP-WM

Warm up

10:10

11 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:40

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

20 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

23 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit

01

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

24

1:28,108

02

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

7

+0,254

03

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

+0,461

04

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

22

+0,680

05

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

21

+0,760

06

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

+0,771

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+0,805

08

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

21

+0,814

09

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+0,904

10

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+1,004

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  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
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    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
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    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
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    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
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    Donington Park, Great Britain
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    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
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  3. Nicolo Bulega

    Live

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
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    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
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    16.–18.10.2026
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