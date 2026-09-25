BMW in Cremona mit neuer Schwinge: Was sich Miguel Oliveira davon erhofft

Miguel Oliveira zog nach dem Trainingsfreitag der Superbike-WM in Cremona eine positive Bilanz. Der BMW-Werkspilot belegte in der kombinierten Wertung beider Trainings Platz 9 und war damit zweitbester Nicht-Ducati-Pilot. Auf die Bestzeit von Aruba-Pilot Iker Lecuona fehlten ihm 0,814 Sekunden.

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«Es war ein positiver Tag, weil es uns gelang, eine gute Basis zu schaffen», sagte Oliveira im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com am Freitagabend. «Wir änderten nicht viel an der Abstimmung vom Vormittag zum Nachmittag. Wir haben uns aber intensiv mit der Elektronik beschäftigt und einige Dinge angepasst.»

Reifen-Experiment verhinderte schnellere Rundenzeit

Eine schnellere Einzelrunde hielt der Portugiese für möglich, doch ein Versuch zum Ende des FP2 brachte nicht den erhofften Fortschritt. «Ich beendete das Training mit dem Eindruck, drei oder vier Zehntelsekunden schneller fahren zu können. Doch am Ende probierten wir noch einen anderen Reifen. Das zahlte sich aber nicht aus. Wir sind mit dem Tag zufrieden. Mein Renntempo ist nicht so schlecht.»

Oliveira ordnete seinen Rückstand auch vor dem Hintergrund der bisherigen Saison ein: «Wenn wir uns die beiden Ducati an der Spitze anschauen, dann sind es sechs bis acht Zehntelsekunden, die uns auf jeder Strecke fehlen. Wenn hier alles gut läuft, dann sollte ich etwas näher dran sein. Doch ich denke, dass ich eine halbe Sekunde zurückliegen werde.»

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Eine Podiumschance wollte er nach dem Freitag trotzdem nicht ausschließen. «Heute waren wir nicht so weit davon entfernt. Vom Renntempo her lagen wir in den Top-5, vielleicht sogar in den Top-4. Mehr ist aber schwierig. Andererseits war es erst der Freitag und wir haben noch Raum für Verbesserungen.»

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Entscheidend wird für Oliveira zunächst die Startposition. «Die Superpole ist wichtig. Wir waren aus verschiedenen Gründen nicht so stark im Qualifying. Ich hoffe, dass wir im FP3 mit dem SCQ-Reifen eine gute Abstimmung finden und dann in der Superpole eine gute Runde fahren, um möglichst weit vorne zu stehen.»

Was BMW mit der neuen Schwinge bezweckt

In Cremona steht BMW zudem eine neue Schwinge zur Verfügung. «Wir haben die neue Schwinge homologiert. BMW traf die Entscheidung, diese Entwicklung bereits einzusetzen. Das Testteam hat intensiv daran gearbeitet. Es ist gut, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich freue mich, dass viel unternommen wird, um das Paket zu optimieren», erklärte Oliveira.

BMW homologierte eine neue Schwinge Foto: Gold & Goose BMW homologierte eine neue Schwinge © Gold & Goose

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Wie stark sich das neue Bauteil auswirkt, kann er noch nicht beziffern. «Schwierig zu sagen, wenn man direkt damit beginnt und keinen direkten Vergleich hat. Doch aus Erfahrung weiß ich, dass Schwingen keinen Unterschied von einer oder einer halben Sekunde ausmachen. Ich hoffe aber, dass die neue Schwinge dabei hilft, konstanter zu sein. Das ist die Richtung, die mit dieser Schwinge eingeschlagen wird.»