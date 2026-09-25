Ducati trennt sich von Justin Barcia – beendet er auch seine Karriere?

Vor dem SMX-Saisonfinale am kommenden Wochenende hat sich Red-Bull-Ducati-Werksfahrer Justin Barcia am Fuß verletzt und kann nicht teilnehmen. Fast zeitgleich gab das Ducati-Werksteam bekannt, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Der zweite Ducati-Werksfahrer, Dylan Ferrandis, wird seine Karriere nach dem Rennen in Ridgedale beenden. Somit muss sich Ducati für die kommende Saison neue Fahrer suchen.

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Statement von Justin Barcia

«Leider muss man das sagen, aber letztes Wochenende in LA war mein letztes Rennen im TLD-Red-Bull-Ducati-Factory-Racing-Team», erklärte Justin Barcia. «Ich habe mir leider den Fuß verdreht. Diese Woche habe ich versucht, zu fahren, aber es ging leider nicht. Es ist schade, die Saison so zu beenden, aber insgesamt war es eine verdammt gute Zeit. Ich möchte dem gesamten Team dafür danken, dass sie dieses Jahr auf diesem brandneuen Bike hinter mir gestanden haben. Das gesamte Team hat hart gearbeitet und ich denke, dass wir am Ende des Tages einen ziemlich guten Job gemacht haben.»

Justin Barcia beendet seine Karriere Foto: Ducati Justin Barcia beendet seine Karriere © Ducati

Zukunft offen

Ob und wie Justin Barcia weitermacht, ist derzeit völlig ungewiss. Mit 34 ist er der älteste Fahrer im Feld. Allerdings fuhr Justin Brayton noch mit 38 Jahren auf hohem Supercross-Niveau, bevor er seine Karriere beendete. Eli Tomac bestreitet am Wochenende mit 33 Jahren sein letztes Rennen. Ferrandis hört mit 32 auf. Sollte Barcia den Helm an den Nagel hängen, wäre Ken Roczen mit 32 Jahren der älteste Fahrer, aber auch er hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

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