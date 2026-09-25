Neues MotoGP-Line-up: KTM-Boss Neumeister über die Zeit nach Pedro Acosta

Die MotoGP geht 2027 in eine neue Ära : Nicht nur technisch wird mit den von 1000 auf 850 ccm reduzierten Motoren, beschnittener Aerodynamik und dem Verbot des höhenverstellbaren Fahrwerks ein neuer Weg eingeschlagen, auch bezüglich der Fahrerbesetzungen hat sich das Transferkarussell kräftig gedreht.

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Bei KTM werden gleich alle vier Piloten ersetzt. Spielberg-GP-Sieger Pedro Acosta, als WM-Vierter die klare Nummer 1 der Mattighofener, wechselt ins Ducati-Werksteam und an die Seite von Champion Marc Marquez. Brad Binder hat keinen MotoGP-Sitz mehr gefunden und wird die nächsten zwei Jahre im BMW-Werksteam die Superbike-WM bestreiten . Enea Bastianini geht nach zwei beschwerlichen Jahren zu Trackhouse Aprilia und Maverick Vinales wird seine Karriere auf GP-Level beenden.

Neu zu Red Bull KTM kommen die jetzigen Ducati-Piloten Alex Marquez (von Gresini) und Fabio Di Giannantonio (von VR46); Tech3 hat Noch-Honda-Werksfahrer Luca Marini und Senna Agius aus der Moto2-WM verpflichtet.

KTM-Boss Neumeister hatte keine Argumente dagegen

Lässt sich der Abgang von Acosta kompensieren? Diese Frage stellen sich auch die Verantwortlichen bei KTM. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit den gewählten Fahrern gut aufgestellt sein werden», betonte KTM-Geschäftsführer Gottfried Neumeister. «Es ist nicht nur so, dass sie zu uns kommen wollten, wir haben sie auch gewählt. Wir nehmen mehr als jede andere Marke vom Red Bull Rookies Cup über die Moto3 und Moto2 bis zur MotoGP teil. Eine unserer Stärken ist, dass wir junge Fahrer auf die Beine stellen. Pedro begann seine Karriere mit uns. Er meinte, dass es nicht um eine Million mehr oder weniger ginge und sagte, dass es für ihn als Spanier wichtig wäre, Marc Marquez mit den gleichen Waffen zu schlagen. Solchen Argumenten hatte ich nichts entgegenzusetzen.»

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Hinter einem großartigen Fahrer steht ein Team. gottfried neumeister

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Motegi: International Livestream MotoGP World Championship 02.10.2026 - 01:55

Der Österreicher weiter: «Wenn Pedro kein Motorrad hätte, das solche Ergebnisse zulassen würde, dann könnte er diese auch nicht liefern. Ich werde seinen immerwährenden Einsatz niemals unterbewerten, aber auch hinter einem großartigen Fahrer steht ein Team. Ich glaube 100-prozentig an unsere zwei zukünftigen Fahrer, beide können den Unterschied ausmachen. Beide haben momentan kein Werksteam hinter sich. Unsere kontinuierliche Arbeit wird langfristig dafür sorgen, dass wir erfolgreich sind. Ich rede nicht von einem halben Jahr oder Jahr, wir müssen konstant abliefern. So handhabe ich das auch in der Firma. Wir müssen stetig besser werden: in der Ausführung, in der Analyse, immer datenbasiert.»

KTM-Boss Gottfried Neumeister (li.) mit Ivo Schützbach Foto: gerhard schiel KTM-Boss Gottfried Neumeister (li.) mit Ivo Schützbach © gerhard schiel

MotoGP-Startfeld 2027:

DUCATI:

Lenovo: Marc Marquez (E), Pedro Acosta (E)

VR46: Fermin Aldeguer (E), Nicolo Bulega (I)

Gresini: Daniel Holgado (E), Joan Mir (E) APRILIA: Aprilia Racing: Marco Bezzecchi (I), Pecco Bagnaia (I) Trackhouse: Enea Bastianini (I), Raul Fernandez (E) KTM: Factory Racing: Alex Marquez (E), Fabio Di Giannantonio (I) Tech3: Senna Agius (AUS), Luca Marini (I) HONDA: HRC: Fabio Quartararo (F), Moreira oder Alonso LCR: Johann Zarco (F), Moreira oder Alonso YAMAHA: Factory Racing: Jorge Martin (E), Ai Ogura (J) Pramac: Toprak Razgatlioglu (TR), Izan Guevara (E)



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