Teamchef Josef Sattler: «Im Nassen traue ich Patrick ein Top-3-Resultat zu»
Sollte es am kommenden Wochenende beim WM-Finale in Oschersleben regnen, ist Josef Sattler fest davon überzeugt, dass seine Schützlinge Patrick Werkstetter/Valentin Pirat aufs Podium fahren können.
Ausgerechnet beim Heimrennen in Oschersleben gelang im Vorjahr Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) die besten Ergebnisse der gesamten Saison. Im Sprintrennen, das im Nassen abgehalten wurde, lagen sie als Vierte sogar vor den späteren Weltmeistern Sam und Tom Christie. Auch im Hauptrennen überquerten sie die Ziellinie an Platz 4, was sie an die sechste Stelle in der Gesamtwertung brachte.
Kein Wunder, wenn man im Team nach dieser Leistung von Höherem träumte, doch ein Schiunfall, bei dem sich Werkstetter eine schwere Knieverletzung zuzog, zerstörte die Hoffnungen. Erst in Cremona konnte das deutsch-französische Duo wieder in den Kampf um WM-Punkte eingreifen. Mit Platz 6 im ersten Lauf gelang ein ordentlicher Einstand. In Assen gab es nach heftigen Rad-an-Rad Duellen mit Bennie Streuer/Manon Vissenberg die Plätze 4 und 7.
«Dass wir das Chassis um einige Zentimeter verlängert haben, hat sich positiv bemerkbar gemacht», freut sich Teamboss Josef Sattler über den gelungenen Umbau an der ARS Yamaha. «Die Jungs sind jetzt bei der Musik. Schade, dass wir im Hauptrennen in Cremona wegen einer gerissenen Kette zur Ölpumpe, der einen Motorschaden nach sich zog, ausgeschieden sind. Diesen Ausfall haben wir zum Anlass genommen, die Revisionszeiten zu verkürzen.»
Da man nichts dem Zufall überlassen will, wurde vor dem Sidecar Festival am Seitenwagen technisch nochmals alles auf Herz und Nieren überprüft. «Wenn es in Oschersleben einigermaßen läuft, sollten Patrick und Valentin am Ende der Weltmeisterschaft doch noch in den Top-10 landen. Sollte es wie im Vorjahr regnen, traue ich ihnen sogar einen Platz unter den Top-3 zu. Im Trockenen müssten wir für so ein Ergebnis allerdings auf Ausfälle hoffen.»
Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben
Freitag, 2. Oktober
13.35 - 14.05 Uhr
Freies Training
17.05 - 17.35 Uhr
Freies Training
Samstag, 3. Oktober
10.15 - 10.45 Uhr
Zeittraining
16.15 - 16.55 Uhr
Start Sprintrennen (12 Rdn.)
Sonntag, 20. September
09.40 - 09.55 Uhr
Warm Up
14.20 - 15.20 Uhr
Start Hauptrennen (21 Rdn.)
WM-Stand nach 10 von 12 Rennen
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
202,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
177
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
177
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
107,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
76
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
72
7.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
57,5
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
51,5
10.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
32
13.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
30
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
30
15.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
29
16.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
28
17.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
18.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
21
19.
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)
LCR Yamaha
16
20.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
21.
Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)
LCR Yamaha
12
22.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
8,5
23.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
24.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
25.
Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)
LCR Yamaha
5
26.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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