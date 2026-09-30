Teamchef Josef Sattler: «Im Nassen traue ich Patrick ein Top-3-Resultat zu»

Ausgerechnet beim Heimrennen in Oschersleben gelang im Vorjahr Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) die besten Ergebnisse der gesamten Saison. Im Sprintrennen, das im Nassen abgehalten wurde, lagen sie als Vierte sogar vor den späteren Weltmeistern Sam und Tom Christie. Auch im Hauptrennen überquerten sie die Ziellinie an Platz 4, was sie an die sechste Stelle in der Gesamtwertung brachte.

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Kein Wunder, wenn man im Team nach dieser Leistung von Höherem träumte, doch ein Schiunfall, bei dem sich Werkstetter eine schwere Knieverletzung zuzog, zerstörte die Hoffnungen. Erst in Cremona konnte das deutsch-französische Duo wieder in den Kampf um WM-Punkte eingreifen. Mit Platz 6 im ersten Lauf gelang ein ordentlicher Einstand. In Assen gab es nach heftigen Rad-an-Rad Duellen mit Bennie Streuer/Manon Vissenberg die Plätze 4 und 7.

«Dass wir das Chassis um einige Zentimeter verlängert haben, hat sich positiv bemerkbar gemacht», freut sich Teamboss Josef Sattler über den gelungenen Umbau an der ARS Yamaha. «Die Jungs sind jetzt bei der Musik. Schade, dass wir im Hauptrennen in Cremona wegen einer gerissenen Kette zur Ölpumpe, der einen Motorschaden nach sich zog, ausgeschieden sind. Diesen Ausfall haben wir zum Anlass genommen, die Revisionszeiten zu verkürzen.»

Da man nichts dem Zufall überlassen will, wurde vor dem Sidecar Festival am Seitenwagen technisch nochmals alles auf Herz und Nieren überprüft. «Wenn es in Oschersleben einigermaßen läuft, sollten Patrick und Valentin am Ende der Weltmeisterschaft doch noch in den Top-10 landen. Sollte es wie im Vorjahr regnen, traue ich ihnen sogar einen Platz unter den Top-3 zu. Im Trockenen müssten wir für so ein Ergebnis allerdings auf Ausfälle hoffen.»

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Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben Freitag, 2. Oktober 13.35 - 14.05 Uhr Freies Training 17.05 - 17.35 Uhr Freies Training Samstag, 3. Oktober 10.15 - 10.45 Uhr Zeittraining 16.15 - 16.55 Uhr Start Sprintrennen (12 Rdn.) Sonntag, 20. September 09.40 - 09.55 Uhr Warm Up 14.20 - 15.20 Uhr Start Hauptrennen (21 Rdn.)

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WM-Stand nach 10 von 12 Rennen