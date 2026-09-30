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Teamchef Josef Sattler: «Im Nassen traue ich Patrick ein Top-3-Resultat zu»

Sollte es am kommenden Wochenende beim WM-Finale in Oschersleben regnen, ist Josef Sattler fest davon überzeugt, dass seine Schützlinge Patrick Werkstetter/Valentin Pirat aufs Podium fahren können.

Seitenwagen

Patrick Werkstetter mit Beifahrer Valentin Pirat
Patrick Werkstetter mit Beifahrer Valentin Pirat
Foto: Helmut Ohner
Patrick Werkstetter mit Beifahrer Valentin Pirat
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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Ausgerechnet beim Heimrennen in Oschersleben gelang im Vorjahr Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) die besten Ergebnisse der gesamten Saison. Im Sprintrennen, das im Nassen abgehalten wurde, lagen sie als Vierte sogar vor den späteren Weltmeistern Sam und Tom Christie. Auch im Hauptrennen überquerten sie die Ziellinie an Platz 4, was sie an die sechste Stelle in der Gesamtwertung brachte.

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Kein Wunder, wenn man im Team nach dieser Leistung von Höherem träumte, doch ein Schiunfall, bei dem sich Werkstetter eine schwere Knieverletzung zuzog, zerstörte die Hoffnungen. Erst in Cremona konnte das deutsch-französische Duo wieder in den Kampf um WM-Punkte eingreifen. Mit Platz 6 im ersten Lauf gelang ein ordentlicher Einstand. In Assen gab es nach heftigen Rad-an-Rad Duellen mit Bennie Streuer/Manon Vissenberg die Plätze 4 und 7.

«Dass wir das Chassis um einige Zentimeter verlängert haben, hat sich positiv bemerkbar gemacht», freut sich Teamboss Josef Sattler über den gelungenen Umbau an der ARS Yamaha. «Die Jungs sind jetzt bei der Musik. Schade, dass wir im Hauptrennen in Cremona wegen einer gerissenen Kette zur Ölpumpe, der einen Motorschaden nach sich zog, ausgeschieden sind. Diesen Ausfall haben wir zum Anlass genommen, die Revisionszeiten zu verkürzen.»

Im Artikel erwähnt

Da man nichts dem Zufall überlassen will, wurde vor dem Sidecar Festival am Seitenwagen technisch nochmals alles auf Herz und Nieren überprüft. «Wenn es in Oschersleben einigermaßen läuft, sollten Patrick und Valentin am Ende der Weltmeisterschaft doch noch in den Top-10 landen. Sollte es wie im Vorjahr regnen, traue ich ihnen sogar einen Platz unter den Top-3 zu. Im Trockenen müssten wir für so ein Ergebnis allerdings auf Ausfälle hoffen.»

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Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben

Freitag, 2. Oktober

13.35 - 14.05 Uhr

Freies Training

17.05 - 17.35 Uhr

Freies Training

Samstag, 3. Oktober

10.15 - 10.45 Uhr

Zeittraining

16.15 - 16.55 Uhr

Start Sprintrennen (12 Rdn.)

Sonntag, 20. September

09.40 - 09.55 Uhr

Warm Up

14.20 - 15.20 Uhr

Start Hauptrennen (21 Rdn.)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen

Pl.
Team
Maschine
Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

202,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

177

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

177

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

107,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

76

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

72

7.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

57,5

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

51,5

10.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

32

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

30

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

30

15.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

29

16.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

28

17.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

18.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

21

19.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

20.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

21.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

12

22.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

8,5

23.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

24.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

25.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

5

26.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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