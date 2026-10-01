George Russell: So viel soll das neue Mercedes-Upgrade wirklich bringen

Mercedes ist mit einem großen Upgrade-Paket nach Malaysia gereist. Es wird die letzte große Charge Neuerungen des Jahres. Silberpfeil-Pilot George Russell, der WM-Zweiter ist und mit seinem Sieg vorige Woche in Baku ein wenig näher an seinen Teamkollegen Kimi Antonelli rangekommen ist, verriet ein paar Details.

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Russell: «Es ist ein großer Schritt. Wir halten es allein deshalb für einen großen Schritt, weil es schon so lange her ist, seit wir das letzte Mal ein Upgrade mitgebracht haben. Es ist ziemlich ungewöhnlich, bereits im Mai ein Upgrade zu haben und dann erst wieder im Oktober. Als einzelner Upgrade-Schritt ist er also groß. Aber in einer normalen Saison ist das einfach eine ganz normale Entwicklung, die man von einem Upgrade-Paket im Mai bis Oktober erwarten würde.» Also ist der Sprung groß – aber eben hauptsächlich, weil er in einem einzigen Satz gemacht wird.

Russell: «Ich hoffe, dass es uns wieder an die Spitze auf diesen Strecken bringen wird, die für uns in den letzten sechs Rennen eine größere Herausforderung waren.» Also auch in Malaysia? Russell zu den Aussichten auf dem Sepang International Circuit: «Wir haben ein sehr effizientes Auto auf den Rennstrecken mit einem geringeren Luftwiderstand. In Aserbaidschan und in Monza waren wir also sehr konkurrenzfähig. Red Bull stand sowohl in Monza als auch in Aserbaidschan auf dem Podium. Ich gehe daher davon aus, dass Malaysia etwas näher an den Rennstrecken von Madrid, Budapest und Zandvoort liegen wird, auf denen Teams wie Ferrari und McLaren stark abgeschnitten haben. Das wird also ein interessantes Rennen werden.»

Russell verriet noch ein wenig mehr zum Upgrade: «Die Eigenschaften des Autos ändern sich, aber nichts Grundlegendes. Offensichtlich macht die Steigerung des Abtriebs den größten Teil des Pakets aus. Auf den Geraden sind wir ziemlich windschnittig, daher war es für uns unter dem Gesichtspunkt des Luftwiderstands wichtig, diesen niedrigen Luftwiderstand beizubehalten. Das hat uns auf einer Reihe von Rennstrecken definitiv geholfen, aber es handelt sich lediglich um ein recht konventionelles Upgrade-Paket.»

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