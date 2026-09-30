Markus Venus: «Werden uns beim Finale Mühe geben, WM-Siebente zu werden»

Mit dem Verlauf der Weltmeisterschaft können Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing) durchaus zufrieden sein. Das Duo beendeten sieben der bisherigen Serie in den Top-10, wobei ihnen im Hauptrennen in Rijeka mit dem achten Platz das beste Ergebnis gelang. Kein Wunder also, dass sie in der Zwischenwertung Rang 8 einnehmen.

Werbung

Werbung

Für das Finale in der Motorsport Arena Oschersleben stehen die Chancen gut, dass es für die deutsch-schweizerische Paarung in der Endabrechnung noch einen Platz nach vorne geht, verzichten Todd Ellis/Emmanuelle Clément, die nur einen halben Punkt vor ihnen liegen, doch auf das WM-Finale, aber Corey und Dayon Turner liegen nur sechs Zähler hinter ihnen in Lauerstellung.

«Wir werden uns beim Finale Mühe geben, WM-Siebente zu werden», verspricht der WM-Neunte des Vorjahres im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Zeit zwischen Assen und Oschersleben haben wir dazu genützt, noch etwas an den Stoßdämpfern zu tüfteln. Hoffentlich bringt es die Verbesserung, die ich mir davon verspreche.»

«Der Kurs in Oschersleben gehört zwar nicht zu meinen Lieblingsstrecken, doch er ist ganz okay. Wichtiger ist für mich, dass das Wetter am Wochenende stabil bleibt. Entweder trocken oder nass, denn was ich gar nicht mag, sind Mischverhältnisse, wie wir sie im Qualifying in Assen hatten. Da fehlt es mir noch an Erfahrung.»

Werbung

Werbung

Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben Freitag, 2. Oktober 13.35 - 14.05 Uhr Freies Training 17.05 - 17.35 Uhr Freies Training Samstag, 3. Oktober 10.15 - 10.45 Uhr Zeittraining 16.15 - 16.55 Uhr Start Sprintrennen (12 Rdn.) Sonntag, 20. September 09.40 - 09.55 Uhr Warm Up 14.20 - 15.20 Uhr Start Hauptrennen (21 Rdn.)

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen