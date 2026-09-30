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Markus Venus: «Werden uns beim Finale Mühe geben, WM-Siebente zu werden»

Der Deutsche Markus Venus kommt mit einem festen Vorsatz zum WM-Finale nach Oschersleben. Mit seinem Schweizer Beifahrer Thomas Hofer möchte er die Seitenwagen-WM auf dem siebenten Rang abschließen.

Seitenwagen

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Foto: Helmut Ohner
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© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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Mit dem Verlauf der Weltmeisterschaft können Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing) durchaus zufrieden sein. Das Duo beendeten sieben der bisherigen Serie in den Top-10, wobei ihnen im Hauptrennen in Rijeka mit dem achten Platz das beste Ergebnis gelang. Kein Wunder also, dass sie in der Zwischenwertung Rang 8 einnehmen.

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Für das Finale in der Motorsport Arena Oschersleben stehen die Chancen gut, dass es für die deutsch-schweizerische Paarung in der Endabrechnung noch einen Platz nach vorne geht, verzichten Todd Ellis/Emmanuelle Clément, die nur einen halben Punkt vor ihnen liegen, doch auf das WM-Finale, aber Corey und Dayon Turner liegen nur sechs Zähler hinter ihnen in Lauerstellung.

«Wir werden uns beim Finale Mühe geben, WM-Siebente zu werden», verspricht der WM-Neunte des Vorjahres im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Zeit zwischen Assen und Oschersleben haben wir dazu genützt, noch etwas an den Stoßdämpfern zu tüfteln. Hoffentlich bringt es die Verbesserung, die ich mir davon verspreche.»

Im Artikel erwähnt

«Der Kurs in Oschersleben gehört zwar nicht zu meinen Lieblingsstrecken, doch er ist ganz okay. Wichtiger ist für mich, dass das Wetter am Wochenende stabil bleibt. Entweder trocken oder nass, denn was ich gar nicht mag, sind Mischverhältnisse, wie wir sie im Qualifying in Assen hatten. Da fehlt es mir noch an Erfahrung.»

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Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben

Freitag, 2. Oktober

13.35 - 14.05 Uhr

Freies Training

17.05 - 17.35 Uhr

Freies Training

Samstag, 3. Oktober

10.15 - 10.45 Uhr

Zeittraining

16.15 - 16.55 Uhr

Start Sprintrennen (12 Rdn.)

Sonntag, 20. September

09.40 - 09.55 Uhr

Warm Up

14.20 - 15.20 Uhr

Start Hauptrennen (21 Rdn.)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen

Pl.
Team
Maschine
Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

202,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

177

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

177

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

107,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

76

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

72

7.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

57,5

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

51,5

10.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

32

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

30

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

30

15.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

29

16.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

28

17.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

18.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

21

19.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

20.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

21.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

12

22.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

8,5

23.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

24.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

25.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

5

26.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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