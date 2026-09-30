Markus Venus: «Werden uns beim Finale Mühe geben, WM-Siebente zu werden»
Der Deutsche Markus Venus kommt mit einem festen Vorsatz zum WM-Finale nach Oschersleben. Mit seinem Schweizer Beifahrer Thomas Hofer möchte er die Seitenwagen-WM auf dem siebenten Rang abschließen.
Mit dem Verlauf der Weltmeisterschaft können Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing) durchaus zufrieden sein. Das Duo beendeten sieben der bisherigen Serie in den Top-10, wobei ihnen im Hauptrennen in Rijeka mit dem achten Platz das beste Ergebnis gelang. Kein Wunder also, dass sie in der Zwischenwertung Rang 8 einnehmen.
Für das Finale in der Motorsport Arena Oschersleben stehen die Chancen gut, dass es für die deutsch-schweizerische Paarung in der Endabrechnung noch einen Platz nach vorne geht, verzichten Todd Ellis/Emmanuelle Clément, die nur einen halben Punkt vor ihnen liegen, doch auf das WM-Finale, aber Corey und Dayon Turner liegen nur sechs Zähler hinter ihnen in Lauerstellung.
«Wir werden uns beim Finale Mühe geben, WM-Siebente zu werden», verspricht der WM-Neunte des Vorjahres im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Zeit zwischen Assen und Oschersleben haben wir dazu genützt, noch etwas an den Stoßdämpfern zu tüfteln. Hoffentlich bringt es die Verbesserung, die ich mir davon verspreche.»
«Der Kurs in Oschersleben gehört zwar nicht zu meinen Lieblingsstrecken, doch er ist ganz okay. Wichtiger ist für mich, dass das Wetter am Wochenende stabil bleibt. Entweder trocken oder nass, denn was ich gar nicht mag, sind Mischverhältnisse, wie wir sie im Qualifying in Assen hatten. Da fehlt es mir noch an Erfahrung.»
Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben
Freitag, 2. Oktober
13.35 - 14.05 Uhr
Freies Training
17.05 - 17.35 Uhr
Freies Training
Samstag, 3. Oktober
10.15 - 10.45 Uhr
Zeittraining
16.15 - 16.55 Uhr
Start Sprintrennen (12 Rdn.)
Sonntag, 20. September
09.40 - 09.55 Uhr
Warm Up
14.20 - 15.20 Uhr
Start Hauptrennen (21 Rdn.)
WM-Stand nach 10 von 12 Rennen
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
202,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
177
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
177
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
107,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
76
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
72
7.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
57,5
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
51,5
10.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
32
13.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
30
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
30
15.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
29
16.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
28
17.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
18.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
21
19.
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)
LCR Yamaha
16
20.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
21.
Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)
LCR Yamaha
12
22.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
8,5
23.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
24.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
25.
Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)
LCR Yamaha
5
26.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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