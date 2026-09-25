Vorschau und Zeitplan SMX-Playoff in Ridgedale: So wird Prado Champion

Am kommenden Wochenende wird in der Thunder Ridge Nature Arena von Ridgedale (Missouri) das dritte und entscheidende Finale der SMX-Playoffs ausgetragen. Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein und Temperaturen von 25 Grad Celsius optimal.

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Dreifache Punkteausbeute

Beim Playoff-Finale verdreifacht sich die Punktausbeute. Der Sieger bekommt 3x25=75 Punkte, der Zweite 3x22 =66 Punkte, der Dritte 3x20=60 Punkte. Die Punktdifferenz zwischen dem Ersten und dem Dritten beträgt also 15 Punkte und das bedeutet, dass sich Spitzenreiter Jorge Prado (KTM) keinesfalls auf seinem Vorsprung von 16 Punkten zurücklehnen kann. Wenn Haiden Deegan oder Lawrence gewinnt, so muss Prado mindestens Dritter werden, um die Meisterschaften für sich zu entscheiden.

Für Prado sieht es gut aus

Jorge Prado zeigte aber in den Playoffs durchgehend gute Starts und eine gute Pace. 16 Punkte Vorsprung sind für ihn eine magische Zahl, denn wenn er Dritter wird, gewinnt er. Auch Ken Roczen (Suzuki) und Cooper Webb (Yamaha) haben noch Chancen, falls die Vorderleute patzen.

Ende einer Ära

Für Red-Bull-KTM-Werksfahrer Eli Tomac wird es das letzte Rennen seiner Karriere und damit endet eine Ära. Sein Weggefährte und Dauerrivale der Anfangsjahre, Justin Barcia, kann wegen einer Fußverletzung gar nicht erst antreten. Auch für den Franzosen Dylan Ferrandis wird es das letzte Rennen seiner Karriere werden und Husqvarna verabschiedet sich als Werksteam komplett aus dem Wettkampf.

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450-Stand nach Playoff 2 von 3

Jorge Prado (E), KTM, 92 Punkte Haiden Deegan (USA), Yamaha, 76, (-16) Hunter Lawrence (AUS), Honda, 76, (-16) Ken Roczen (D), Suzuki, 74, (-18) Cooper Webb (USA), Yamaha, 72, (-20) Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 58, (-34) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 53, (-39) R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 51, (-41) Eli Tomac (USA), KTM, 48, (-44) Jordon Smith (USA), Triumph, 45, (-47)

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Spannung in der 250er-Klasse

In der 250er-Klasse geht es zwischen Levi Kitchen (Kawasaki) und Ryder DiFrancesco (Husqvarna) noch enger zu, aber auch Julien Beaumer (KTM) hat noch Titelchancen, wenn er gewinnt und Kitchen das Rennen schlechter als auf Platz 3 beendet.

250-Stand nach Playoff 2 von 3

Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 87 Punkte Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 84, (-3) Julien Beaumer (USA), KTM, 71, (-16) Kayden Minear (AUS), Yamaha, 57, (-30) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 56, (-31) Jo Shimoda (J), Honda, 56, (-31) Cole Davies (NZL), Yamaha, 53, (-34) Chance Hymas (USA), Honda, 51, (-36) Drew Adams (USA), Kawasaki, 48, (-39) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 45, (-42)

So können die Rennen verfolgt werden: *)

Livetiming (kostenlos)

Race Day Live (kostenlos, ab 19 Uhr) Livestream (kostenpflichtig)



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