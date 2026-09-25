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Lewis Hamilton (6.) in Baku von Leclerc gedemütigt: Ferrari mit Teil-Schuld

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Baku nur auf Startplatz 6, von Charles Leclerc (P2) gedemütigt, der Monegasse fast eine halbe Sekunde schneller! Was ist mit dem Rekord-Champion passiert?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton im Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

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Es ist in diesem Jahr offensichtlich: Lewis Hamilton kommt mit dem 2026er Ferrari viel besser zurecht als mit dem roten Renner ein Jahr zuvor. Alleine aus dieser Perspektive ist es merkwürdig, was auf dem Baku City Circuit passiert ist.

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Nach Abschluss der Qualifikation zum Grossen Preis von Aserbaidschan haben wir bei Ferrari dieses Bild: Der Monegasse Charles Leclerc auf dem zweiten Startplatz (nur George Russell war noch schneller, wenn auch deutlich), Lewis Hamilton jedoch als Sechstschnellster nur in der dritten Startreihe, Baku-Spezialist Leclerc hat dem erfahrenen Engländer eben mal eine halbe Sekunde aufgebraten!

Selbst wer jetzt nicht im Hamilton-Fanclub eingeschrieben ist, muss anerkennen: Normal ist das nicht. Was also ist in der Quali dem siebenfachen Weltmeister zugestossen?

Im Artikel erwähnt

Der 41-jährige Engländer sagt: «Erneut ein ziemlich schlechtes Qualifying. Wir versuchen alles. Und Q1 und Q2 waren ganz anständig verlaufen (Hamilton zunächst Vierter, M.B.), Q1 war wirklich in Ordnung.»

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«Aber als wir in Q3 gingen, haben sie den Plan geändert. Statt dass wir zwei Versuche gefahren haben, haben wir gewartet, und da ich vor Charles lag, hatte ich niemanden vor mir für einen Windschatten. Schon alleine das hat viel Zeit gekostet.»

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«So oder so hätten wir Mercedes ohnehin nicht die Stirn bieten können. Sie sind auf den Geraden einfach viel zu schnell für uns.»

«Aus diesem Grund wird es im Rennen schwierig sein, mit ihnen Schritt zu halten, geschweige denn sie anzugreifen. Versuchen werde ich es trotzdem.»

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