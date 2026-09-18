Vorschau und Zeitplan SMX Playoff in Los Angeles mit Ken Roczen

Am kommenden Wochenende wird im Dignity Health Sports Park von Carson (Los Angeles) das zweite SMX-Playoff ausgetragen. Nach der Schlammschlacht vor einer Woche wird es in Kalifornien voraussichtlich trocken und überwiegend sonnig bleiben bei Tageshöchsttemperaturen von 27 Grad.

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Die Strecke verfügt wieder über zwei Sandsektionen und die SMX-typischen Elemente, ohne Waschbrett.

Ausgangslage 450

Nach der verletzungsbedingt schwachen Leistung von US-Motocross-Champion Hunter Lawrence (Honda) vor einer Woche in Columbus hat der spanische Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado, der das erste Playoff mit einem 3-4-Ergebnis auf Gesamtrang 3 beendet hatte, die Führung übernommen. Ken Roczen rangiert mit 8 Punkten Rückstand auf Platz 4.

Punkteausbeute wird jetzt verdoppelt

Die Punktabstände sagen aber im Moment noch nicht zu viel aus, denn beim zweiten Playoff gibt es die doppelte Punktausbeute und das wird Auswirkungen haben.

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SMX Meisterschaftsstand nach Playoff 1 von 3

Jorge Prado (E), KTM, 42 Punkte Haiden Deegan (USA), Yamaha, 40, (-2) Cooper Webb (USA), Yamaha, 38, (-4) Ken Roczen (D), Suzuki, 34, (-8) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 33, (-9) Hunter Lawrence (AUS), Honda, 32, (-10) Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 28, (-14) Aaron Plessinger (USA), KTM, 22, (-20) Eli Tomac (USA), KTM, 22, (-20) Jordon Smith (USA), Triumph, 21, (-21)

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

250er Klasse

Nach den Problemen von Cole Davies (Yamaha) im ersten Lauf von Columbus hat Levi Kitchen (Kawasaki) die Tabellenführung in der 250er Klasse übernommen. Aber auch hier gilt: In Los Angeles gibt es die doppelten Punkte zu holen.

SMX-Stand nach Playoff 1 von 3:

Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 47 Punkte Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 40, (-7) Cole Davies (NZ), Yamaha, 37, (-10) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 34, (-13) Chance Hymas (USA), Honda, 33, (-14) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 25, (-22) Caden Dudney (USA), Yamaha, 23, (-24) Kayden Minear (AUS), Yamaha, 23, (-24) Max Vohland (USA), Yamaha, 22, (-25) Julien Beaumer (USA), KTM, 21, (-26)

So können die Rennen verfolgt werden: *)

Livetiming (kostenlos)

Race Day Live (kostenlos, ab 19 Uhr) Livestream (kostenpflichtig)



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Samstag, 19. September 2026 (MESZ)

Qualifyings:

18:50 – Qualifying 1 250, ungesetzte Fahrer 19:05 – Qualifying 1 250, gesetzte Fahrer 19:20 – Qualifying 1 450, gesetzte Fahrer 19:35 – Qualifying 1 450, ungesetzte Fahrer 19:50 – Qualifying 1 SMX Next 20:25 – Qualifying 2 250, ungesetzte Fahrer 20:40 – Qualifying 2 250, gesetzte Fahrer 20:55 – Qualifying 2 450, gesetzte Fahrer 21:10 – Qualifying 2 450, ungesetzte Fahrer 21:25 – Qualifying 2 SMX Next

LCQ

22:00 – Wildcard-Rennen 250 22:11 – Wildcard-Rennen 450

Sonntag, 20. September

01:06 – 250 Lauf 1 01:43 – 450 Lauf 1 02:32 – SMX Next Main Event 02:51 – 250 Lauf 2 03:29 – 450 Lauf 2

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*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr