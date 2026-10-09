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Barcia wechselt zu Suzuki - wird er Teamkollege von Ken Roczen?

Justin Barcia wechselt zu HEP Suzuki. Damit könnte ein prominentes Duo entstehen: Setzt Ken Roczen seine Karriere im Team fort, werden die langjährigen Rivalen künftig Teamkollegen.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Justin Barcia wechselt zu HEP Suzuki
Justin Barcia wechselt zu HEP Suzuki
Foto: Suzuki
Justin Barcia wechselt zu HEP Suzuki
© Suzuki

Im Artikel erwähnt

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Vergangene Woche hat das Troy-Lee-Ducati-Werksteam bekanntgegeben, dass der Vertrag mit Justin Barcia nicht verlängert wird. Der 34-Jährige setzt seine Karriere fort und wechselt auf Suzuki, möglicherweise gemeinsam mit Ken Roczen unter einem Teamdach. Der 34-jährige Amerikaner wird eine Suzuki RM-Z450 steuern. Sein Vertrag gilt zunächst für ein Jahr und enthält eine beiderseitige Option zur Verlängerung bis Ende 2028.

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Teamkollege von Ken Roczen?

Die entscheidende Frage ist, ob Ken Roczen seine Karriere fortsetzt oder den Helm an den sprichwörtlichen Nagel hängt. Falls der Thüringer weitermacht, werden zwei Piloten im selben Team sein, die sich seit Jahren nichts schenkten.

Neuanfang im Meisterteam

Für Barcia ist der Wechsel mit klaren Erwartungen verbunden. Die Mannschaft um Dustin Pipes geht nach dem Supercross-Titelgewinn 2026 mit viel Selbstvertrauen in die nächste Saison.

Im Artikel erwähnt

«Ich freue mich sehr darauf, für ein Meisterteam wie die Pipes Motorsports Group auf einem bewährten Motorrad wie der Suzuki RM-Z450 anzutreten», erklärt Barcia. «Das ist ein Neuanfang für mich. Dustin, das Team und alle Beteiligten haben ein Spitzenprogramm aufgebaut. Ich bin bereit, in der Saisonvorbereitung hart zu arbeiten, alles zu geben und Ergebnisse zu liefern.»

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Pipes setzt auf Barcias Kampfgeist

«Ich war schon immer sein Fan», erklärt Teamchef Dustin Pipes. «Er wird gut ins Team passen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.»

Debüt in Anaheim

Barcias erster Renneinsatz ist für den 9. Januar 2027 beim Saisonauftakt im Angel Stadium in Anaheim geplant. Bis dahin steht die Eingewöhnung auf die Suzuki auf dem Programm.

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