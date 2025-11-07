Aston Martin: War Lance Stroll vor Aus? Entlassungen?

​Dem Kanadier Lance Stroll wird immer wieder Lustlosigkeit vorgeworfen. Aber der Sohn von Aston Martin-Chef Lawrence Stroll sitzt auch 2026 im grünen Rennwagen. Und was ist in der Design-Abteilung los?

Oft drängt sich dieser Verdacht auf, wenn wir den kanadischen Formel-1-Rennfahrer Lance Stroll in den Fahrerlagern der Welt beobachten – wir sehen einen Mann, der eigentlich lieber woanders wäre.

Seit Jahren wird dem 26-jährigen Kanadier Unlust vorgeworfen, obgleich die Mitarbeiter von Aston Martin den Rennfahrer verteidigen und immer wieder beteuern: Intern sei das ganz anders, die Arbeitsethik von Stroll sei über jeden Zweifel erhaben.

Klar stellen sich viele die Frage: Wo wäre Stroll junior ohne Stroll senior? Hätte Lance auch ein Formel-1-Cockpit, wenn sein Vater nicht Chef von Aston Martin wäre?

Der langjährige Aston Martin-Reservist Felipe Drugovich (Formel-2-Meister von 2022) hat im Oktober im brasilianischen Podcast «Na Ponte dos Dedos» (bis in die Fingerspitzen) behauptet – fast wäre alles ganz anders gekommen.

Der Brasilianer sagte über den WM-Zehnten von 2023: «Ich verlängerte bei Aston Martin meinen Vertrag für 2024 und 2025, nicht nur in der Hoffnung, sondern auch in Gesprächen darüber, dass ich 2024 übernehmen würde. Irgendwann wollten andere Fahrer vielleicht ja nicht mehr weitermachen.»



«Ende 2023 wurde konkreter, dass es für 2024 klappen könnte. Sie legten mir den Vertrag zur Verlängerung für 2024 und 2025 vor. Ich sagte mir: ‚Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auf geht’s!‘ Wir waren sehr nahe am Punkt, dass Lance 2024 nicht weitermacht.»



Letztlich blieb Stroll jedoch, und Drugovich blieb Reservist, bevor er sich nun in der Formel E neu orientiert hat. Felipe bereut nichts: «Ich dachte wirklich, eine Tür würde sich öffnen, aber dann ist es nicht passiert.»



Im Fahrerlager der Interlagos-Rennstrecke ist Stroll auf die Aussagen von Felipe Drugovich angesprochen worden. Der Kanadier fegt diese Behauptungen vom Tisch und sagte dazu nur zwei Worte: «Fake News!»



Ob andere Neuigkeiten über Aston Martin ebenfalls absichtlich falsch oder irreführend sind, müssen wir offenlassen. Denn wie mein Kollege Andrew Benson der BBC berichtet hat, gab es beim britischen Rennstall in der Design-Abteilung ein Erdbeben: sieben Fachkräfte weg, darunter angeblich auch der frühere stellvertretende Technikchef Eric Bladin und Ex-Chefdesigner Akio Haga.



Aston Martin hat zur Geschichte der BBC wie folgt Stellung bezogen: «Wir kommentieren grundsätzlich keine inneren Angelegenheiten, und wir haben derzeit nichts zu verkünden. Wir befinden uns allerdings vor der Saison 2026 in einer Umstrukturierung, über die wir zu gegebener Zeit informieren werden.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20



