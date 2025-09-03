Supersport: Dirk Geiger wechselt Team und Hersteller

Der IDM Supersport-Pilot kämpft aktuell noch um den Titel 2025. Doch schon vor den letzten beiden IDM-Events kann sich Geiger über einen neuen Zweijahres-Vertrag freuen. Im Yamaha Team Apreco.

Dirk Geiger ist immer für eine Überraschung gut. Davon können seine Gegner auf der Rennstrecke ein Lied singen. Doch auch neben der Rennstrecke gab es kurz vor dem Start ins vorletzte IDM-Wochenende 2025 auf dem Nürburgring eine Nachricht mit Aha-Effekt. Geiger hat einen Zweijahres-Vertrag im Team Apreco unterzeichnet. Damit wechselt Geiger nicht nur das Team und wandert in die Niederlande ab, beim Hersteller setzt er zukünftig auf Hersteller Yamaha. Er wird im kommenden Jahr auf einer R9 unterwegs sein.

Corine Brandhorst, Besitzerin des Teams Apreco, konnte den Deal mit Dirk Geiger nun bestätigen. «Bereits zu Beginn der Saison habe ich beschlossen», verrät sie, «dass ich 2026 zwei neue R9 einsetzen möchte. Das bringt mehrere strategische Vorteile mit sich, die uns in diesem Jahr fehlen, da wir nur eine R6 einsetzen, was die Entwicklung des Set-up über das Wochenende beeinträchtigt.»

«Insbesondere mit einem komplett neuen Motorrad wird dies sehr wichtig sein, da wir hauptsächlich auf Strecken fahren werden, auf denen die R9 noch nie zuvor gefahren ist», so die Niederländerin. «Dirk steht meinen beiden aktuellen Fahrern Twan Smits und Lennox Lehmann bereits sehr nahe, und nach seinem fantastischen Rennen in Oschersleben habe ich Yamaha davon überzeugt, dass er neben Lennox der Fahrer für die zweite R9 sein muss.»

«Ich kann bestätigen, dass er 2026 und 2027 neben Lennox für Apreco fahren wird, der ebenfalls seinen Vertrag mit uns um zwei Jahre verlängert hat», verkündet sie nun. «Ich bin überzeugt, dass ich nächstes Jahr das beste Motorrad mit der stärksten Aufstellung für die IDM Supersport haben werde, und freue mich schon auf unser Winterprogramm, das im November in Spanien beginnt, und auf unsere Teampräsentation, die wir für die Intermot in Köln geplant haben.»

«Ich bin sehr happy», bekräftigt Dirk Geiger, «ein Angebot von Yamaha und dem Team Apreco bekommen zu haben. Auch über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich sehr auf das neue Bike und auf das gesamte Programm mit Yamaha. Mein Ziel ist es immer noch, den Schritt in die Weltmeisterschaft zu machen. Ich denke, dass ich da mit Yamaha den richtigen Partner an meiner Seite habe. Riesen Dank an Corine und an Wim Vermeulen von Yamaha. Ich werde natürlich alles geben, um nächstes Jahr wieder um den Titel zu kämpfen.»