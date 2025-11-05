Kove 625X: Mit variabler Sitzhöhe

Dass Kove ein solches Motorrad der Mittelklasse plant, ist keine Neuigkeit, in Mailand wurde nun die Serienversion der 625X vorgestellt, die in absehbarer Zeit in Europa auf den Markt kommen soll.

Mit Erfolgen an der Dakar-Rallye wie auch mit der käuflichen 450 Rally hat sich die chinesische Marke Kove bei sportlichen Offroad-Fahrern Achtung verschafft. Nun will Kove mit der 625X auch eher touristisch motivierte Geländefahrer ansprechen. Gebaut wird die 625X in einer nicht näher definierten Kooperation mit Loncin/Voge.

Mit Kreuzspeichenrädern in den Dimensionen 19 und 17 Zoll ist die 625X auf den gemischten Einsatz Asphalt/Schotter ausgelegt. Der Rahmen besteht aus Stahlrohr, die Federelemente liefert KYB. Die Schwinge besteht aus Aluminium, das Federbein wirkt über ein Hebelsystem. Die Federelemente sind absenkbar, wodurch sich die Sitzhöhe von 820 auf 795 mm reduzieren lässt. Die Bremsen kommen vom chinesischen Hersteller Taico.

Der Motor entspricht dem Zweizylinder mit 581 ccm Hubraum von Voge/Loncin, wird aber bei Kove gebaut. Er weist die heute vielfach verwendete Konfiguration mit einer Kurbelwellenkröpfung von 270° in Kombination mit einer Ausgleichswelle auf, um einen pulsierenden Motorlauf mit annehmbaren Vibrationen zu kombinieren. 64 PS bei 9000/min und 57 Nm bei 6500/min sind angegeben bei Erfüllung von Euro5+. Der hochaufragende Tank fasst 21 Liter, was eine Reichweite von gegen 500 km ermöglicht.

Auf den offiziellen Bildern bemerken wir einen brauchbaren Motorschutz, Handschützer, Tankschutzbügel und Gepäckträger. Und natürlich LED-Beleuchtung.