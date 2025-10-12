Miller warnt Toprak: Kann Selbstvertrauen zerstören!

Jack Miller (Pramac Yamaha) freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu. Was der MotoGP-Routinier seinem neuen Teamkollegen 2026 zutraut.

Mit seinem Speed und seinen Ergebnissen hat Jack Miller seine MotoGP-Zukunft – zumindest für die Saison 2026 – gesichert. Nächstes Jahr bekommt der 30-Jährige mit Toprak Razgatlioglu einen neuen Teamkollegen. Für den Superbike-Weltmeister, der am 16. Oktober seinen 29. Geburtstag feiert, beginnt nächstes Jahr ein neuer und spanender Karriereabschnitt.

«Ich bin gespannt darauf zu sehen, was Toprak zustande bringt. Er ist ein fantastischer Kerl. Wenn auch immer er bei der MotoGP zu Besuch ist, kommt er vorbei und sagt hallo», betonte Miller im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich schätze seinen Charakter. Ich habe auch Respekt davor, was er in der Superbike-WM alles erreicht hat. Ich freue mich zu sehen, wie er sich an das MotoGP-Bike anpassen kann. Er ist auf dem Motorrad zu speziellen Dingen fähig – es wird spannend zu sehen sein, ob er all dies auf die MotoGP-Maschine ummünzen kann.»

Reicht Talent aus, um in der Königsklasse der Motorrad-WM erfolgreich zu sein? «Er verfügt über sehr viel Talent, er arbeitet aber auch sehr hart für den Erfolg – ohne das wäre er nicht so weit gekommen», ist sich der Australier sicher. «Er hat eine starke Truppe in der Türkei – mit Kenan und dem Rest der türkischen Jungs. Ich bin mir sicher, dass er die richtige Arbeitseinstellung und sehr viel Talent hat – er hat alle Zutaten, die es braucht. Wir werden sehen.»

In den letzten Jahren kam es nicht oft vor, dass jemand außerhalb des GP-Paddocks in die Königsklasse gewechselt ist. Der normale Weg ist der Start in der Moto3, der Wechsel in die Moto2 und dann der Aufstieg in die MotoGP. Dazu kommt die Nachwuchsförderung im Teenager-Alter mit dem Red Bull Rookies Cup. Ist es notwendig, all diese Stationen zu durchlaufen, um Erfolg zu haben in der Motorradweltmeisterschaft? «Ich habe das auch nicht so gemacht – ich bin weder im Rookies Cup noch in der Moto2 angetreten, dafür aber in der Moto3. Es ist deshalb nicht zwingend notwendig», grübelte «Jackass». «Aber ich bin möglicherweise der Letzte in der vergangenen Dekade, der diesen normalen Weg nicht gegangen ist. Ich kam damals von Australien hierher und bin eineinhalb Jahre in der spanischen Meisterschaft gefahren. Dann begann ich mit einigen Wildcards. Das klare Ziel von mir und meinen Eltern war, es so schnell wie möglich in die Motorradweltmeisterschaft zu schaffen. Ich versuchte, ein kleiner Fisch in einem großen Teich zu sein.»

Also, sollte es auch für einen Superbike-Weltmeister möglich sein, in der Motorrad-WM erfolgreich zu sein? «Absolut. Sofort aufzusteigen ist aber nicht leicht und du kannst damit auch dein Selbstvertrauen zerstören», räumte Miller ein. «Es gibt viele schwierige Tage, das ist den Leuten oft nicht bewusst. Und du brauchst einen langen Atem, um es durchziehen zu können.»