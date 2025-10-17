Jerez, Training: Yamaha vor Ducati – Philipp Öttl 5.
Lucas Mahias fuhr Bestzeit
In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 16 Uhr geht es bereits ins Qualifying. An der Balance-Regel hat sich gegenüber dem letzten Event in Estoril nichts verändert.
Zur Halbzeit führte Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) mit 1:42,668 min knapp vor dem erneut starken Philipp Öttl (Feel Ducati). Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:41,875 min drehte Nicolo Bulega (Ducati) 2023; der Pole-Rekord stammt erstaunlicherweise aus dem Jahr 2019, wird gehalten von Ex-Weltmeister Randy Krummenacher (Yamaha R6) aus der Schweiz und steht bei 1:41,775 min.
10 min vor Schluss begann die finale Zeitenjagd. Mit noch 4 min auf der Uhr übernahm Valentin Debise (Renzi Ducati) mit 1:42,278 min min die Spitze, in der letzten fliegenden Runde brachte sich Mahias mit 1:42,242 min zurück auf Platz 1. Dem Franzosen-Duo folgen Vizeweltmeister Can Öncü (Yamaha), Filippo Farioli (MV Agusta) und Öttl.
Weltmeister Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) landete auf Platz 7. Raffaele De Rosa brachte die neue QJ Motor auf den erstaunlichen zehnten Rang, Jeremy Alcoba wurde mit der einzigen Kawasaki im Feld 11. und Kaito Toba mit der besten Honda 17. Der WM-Dritte Tom Booth-Amos strandete mit der Triumph auf Platz 20.
Marvin Siebdraht aus dem Team MCA Honda, der in Andalusien mit Wildcard dabei ist, fuhr bei seinem WM-Debüt auf dem Level von Frauen-Weltmeisterin Ana Carrasco, wurde 32. und verlor gut 3 sec.
Der Bayer Marcel Schrötter ist in Jerez nicht dabei: Er und das Team WRP Ducati haben sich nach Estoril getrennt.
|Zeiten Supersport-WM 2025, Jerez, FP:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|1:42,242 min
|2.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|1:42,278
|+ 0,036 sec
|3.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|1:42,702
|+ 0,460
|4.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|1:42,720
|+ 0,478
|5.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|1:42,748
|+ 0,506
|6.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|1:42,814
|+ 0,572
|7.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|1:42,953
|+ 0,711
|8.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|1:42,972
|+ 0,730
|9.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|1:42,984
|+ 0,742
|10.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|1:43,059
|+ 0,817
|11.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|1:43,101
|+ 0,859
|12.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|1:43,124
|+ 0,882
|13.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|1:43,161
|+ 0,919
|14.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|1:43,171
|+ 0,929
|15.
|Joshua Whatley (GB)
|MV Agusta
|1:43,224
|+ 0,982
|16.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|1:43,233
|+ 0,991
|17.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|1:43,235
|+ 0,993
|18.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|1:43,337
|+ 1,095
|19.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|1:43,532
|+ 1,290
|20.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|1:43,556
|+ 1,314
|21.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|1:43,609
|+ 1,367
|22.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|1:43,708
|+ 1,466
|23.
|Matteo Ferrari (I)
|Ducati
|1:43,978
|+ 1,736
|24.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|1:44,017
|+ 1,775
|25.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|1:44,025
|+ 1,783
|26.
|Andrea Giombini (I)
|Ducati
|1:44,239
|+ 1,997
|27.
|Xavi Artigas (E)
|MV Agusta
|1:44,473
|+ 2,231
|28.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|1:44,658
|+ 2,416
|29.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|1:45,228
|+ 2,986
|30.
|Javier Del Olmo (E)
|Kawasaki
|1:45,285
|+ 3,043
|31.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|1:45,293
|+ 3,051
|32.
|Marvin Siebdrath (D)
|Honda
|1:45,325
|+ 3,083
|33.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|1:45,740
|+ 3,498
|* WorldSSP Challenge