KTM-CEO Gottfried Neumeister erfreut: «Wir wachsen über dem Markt!»

Die KTM-Mutter Bajaj Mobility AG hat für den oberösterreichischen Hersteller vergangene Woche sehr ermutigende Halbjahreszahlen vermeldet. Die Mattighofener sind aus eigener Kraft wieder in den Gewinnbereich gelangt. Im ersten Halbjahr wurden nach aktuellen Zahlen mehr als 700 Millionen Euro an Umsatz erzielt.

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Über 147.000 Einheiten wurden im Konzern im ersten Halbjahr 2026 verkauft – der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte 37,6 Millionen Euro. KTM-CEO Gottfried Neumeister ist erleichtert und zufrieden. «Wir verkaufen mehr Motorräder zu besseren Preisen, mit deutlich weniger Discounts und reduzierter Kostenbasis», meinte Neumeister in einem Interview mit der Austria Presseagentur (APA).

Neumeister analysierte: «Wir haben im Vorjahr noch 165 Millionen Euro verloren, und das ins Positive zu drehen, ist ein großer Meilenstein. Wir wachsen über dem Markt.» Wichtig: Im Motoren- und Komponentenwerk wird bei KTM bereits in einer zweiten Schicht gearbeitet. Dazu bekräftigte Neumeister, dass der Personalabbau «weitgehend abgeschlossen» sei.

«Wir stellen sogar in einzelnen Bereichen wie der Produktion wieder Menschen ein», berichtete Neumeister weiter. Zudem werden viele Motorräder weiterhin in Österreich produziert – also am Stammsitz in Mattighofen und in Munderfing. Neumeister dazu: «Alle Offroader kommen aus Österreich, auch die schweren Motorräder über 400 ccm werden hier produziert.»

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Laut Neumeister liege der Schwerpunkt für die zweite Jahreshälfte 2026 auf der weiteren Stabilisierung der Profitabilität. Dazu stehen eine Portfolio-Bereinigung, Effizienzsteigerungen und «fokussierte Steuerung des Produkt- und Projektportfolios» im Mittelpunkt.