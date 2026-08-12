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Rivola (Aprilia): «Haben ein Wochenende wie dieses dringend gebraucht!»

Aprilia feierte beim MotoGP-Event in Silverstone zwei Dreifachsiege. Wie Rennchef Massimo Rivola das erfolgreiche Wochenende einordnet und welchen Vorteil die RS-GP auf der englischen Strecke hat.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Massimo Rivola freute sich mit Jorge Martin und den anderen Fahrern
Massimo Rivola freute sich mit Jorge Martin und den anderen Fahrern
Foto: Gold & Goose
Massimo Rivola freute sich mit Jorge Martin und den anderen Fahrern
© Gold & Goose

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Beim Großen Preis von Großbritannien erlebte Aprilia ein perfektes Wochenende. Sowohl im Sprint als auch im Grand Prix in Silverstone bestand das Podest ausschließlich aus Aprilia-Piloten. Am Samstag siegte Jorge Martin vor Ai Ogura und Marco Bezzecchi. Am Sonntag war es dann Trackhouse-Pilot Raul Fernandez, der vor den beiden Werksfahrern Martin und Bezzecchi gewann.

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Aprilia-Rennchef Massimo Rivola hatte am vergangenen Wochenende viel zu feiern. Ist er glücklich darüber, dass am Sonntag im Hauptrennen eine Aprilia gewonnen hatte, oder auch ein wenig enttäuscht, weil kein Fahrer des Werksteams ganz oben auf dem Podest stand? «Ich bin super happy für Trackhouse und auch für Justin. Ich habe mich darüber gefreut, ihn auf dem Podest bei der Siegesfeier zu sehen, denn er ist nicht bei sehr vielen Rennen anwesend. Ich freue mich auch für Raul, weil ich wollte ihn bei Aprilia haben», meinte Rivola.

Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
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Raúl Fernández
Raúl Fernández
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Moreira und Quartararo
Moreira und Quartararo
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Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
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Martin, Fernández, Bezzecchi
Martin, Fernández, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Raúl Fernández
Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

Rivola: «Es ist schön, für uns selbst Geschichte zu schreiben»

Welchen Stellenwert hat für ihn das doppelte «Podium lockout»? «Es ist schön, für uns selbst Geschichte zu schreiben. Das ist unser erstes Wochenende, an dem an beiden Tagen nur Aprilia auf dem Post waren. Wir wissen natürlich, dass diese Strecke es gut mit uns meint. Historisch gesehen waren wir hier immer konkurrenzfähig», schmunzelte der Italiener. Weshalb passt der Silverstone Circuit so gut zur RS-GP? «Vor allem wegen den Highspeed-Kurven. Ich denke, dass wir da wegen unserer Aerodynamik einen Vorteil haben – umso schneller die Kurven sind, desto besser funktioniert diese.»

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Nach dem grandiosen Heim-Event in Mugello Ende Mai, bei dem zwei Doppelsiege eingefahren werden konnten, folgte bis zum MotoGP-Wochenende in Assen eine kleine Durststrecke, in der insbesondere Marc Marquez (Ducati) groß aufzeigte. Nach dem für Aprilia erneut sehr erfolgreichen Rennwochenende in den Niederlanden, war es auf dem Sachsenring wieder Marquez, der siegte. «Nach den schwierigen Monaten haben wir ein Wochenende wie dieses dringend gebraucht», betonte Rivola.

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Geben die Erfolge auf der britischen Insel Aprilia eine Extra-Motivation für die zweite Saisonhälfte? «Die zweite Saisonhälfte wird sowieso hart. Natürlich hilft es, mit guten Resultaten hineinzustarten», bestätigte Rivola. «Es ist gut zu sehen, wie Jorge dazu in der Lage ist, seinen Fahrstil einzusetzen. Und was Marco am Sonntag geschafft hat, ist vielen nicht bewusst. Denn am Morgen hat er noch stark gelitten.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

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Diogo Moreira

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+25,411

1:59,644

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