Paukenschlag bei Cadillac: Marcin Budkowski übernimmt Zepter von Lowdon

Mehr als zwei Jahrzehnte ist Marcin Budkowski nun schon im Formel-1-Fahrerlager unterwegs, entsprechend viel Erfahrung hat der neue Teamchef von Cadillac vorzuweisen. Der Ingenieur aus Polen und Frankreich hat nicht nur den nötigen Management-Background, sondern auch das technische Wissen, das er sich im Laufe der Jahre bei Prost, Ferrari, McLaren, der FIA und Renault bzw. Alpine angeeignet hat.

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Er war bei mehreren Organisationen tätig, wobei er in den Bereichen Technik, Sport und Leitung wirkte und durch seine Führungsrolle in verschiedenen Teams sowie beim Autosport-Weltverband die Ausrichtung der Formel 1 mitgestaltet hat. Cadillac-F1-CEO Dan Towriss ist denn auch voll des Lobes für den Neuzugang.

Abschied von Graeme Lowdon

Der Amerikaner erklärt: «Die Ernennung von Marcin ist ein weiterer wichtiger Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Cadillac Teams. Von Anfang an war es unser Ziel, nicht einfach nur in der Formel 1 anzutreten, sondern ein Team der nächsten Generation aufzubauen, das in der Lage ist, ganz vorne mitzufahren.»

«Zu Beginn dieser neuen Ära für das Cadillac Team bringt Marcin aussergewöhnliche Formel-1-Erfahrung, technisches Fachwissen und strategische Führungsqualitäten mit, die unsere Organisation stärken und uns dabei helfen werden, die für den langfristigen Erfolg erforderliche Siegermentalität, die Mittel und die Prozesse zu entwickeln», ist sich der 54-Jährige sicher.

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Budkowski übernimmt das Zepter von Graeme Lowdon, der das Team verlässt. «Wir sind Graeme Lowdon dankbar für seine Führungsrolle und den Beitrag, den er beim Aufbau des Cadillac Teams von Grund auf geleistet hat», sagt Towriss. «Seine Inputs haben dazu beigetragen, in unserer Aufbauphase ein starkes Fundament zu schaffen, und wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute.»

Budkowski wird schon in Zandvoort im Einsatz sein

Budkowski selbst sagt: «Das Cadillac Team verfügt über eine aussergewöhnliche Grundlage und grosse Ambitionen. Dies ist eine Phase grosser Chancen für das Team, die von einem klaren Ziel geprägt sein wird: die Maximierung der Fahrzeugentwicklung innerhalb des Budgetdeckels und die Ausrichtung aller Teamfunktionen auf den Wettbewerb.»

«Das bedeutet, eine Elite-Organisation mit einer Siegermentalität aufzubauen – motiviert, unerbittlich angesichts von Rückschlägen, mit einem ausgeprägten Blick für Details und Prozesse und in der Lage, am Renntag jeweils präzise zu agieren. Mein Fokus wird darauf liegen, unsere Mitarbeiter, Mittel und Informationsflüsse aufeinander abzustimmen, damit schnell die richtigen Entscheidungen getroffen werden und sich die Leistung des Autos bei jedem Rennen verbessert. Es ist ein Privileg, die Rennaktivitäten des Cadillac Teams zu leiten, beginnend in Zandvoort am kommenden Wochenende.»