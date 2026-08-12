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Rücktritt oder Weitermachen? Bautista bereitet sich auf jedes Szenario vor

Um ein Team für die Superbike-WM 2027 von sich zu überzeugen, benötigt Álvaro Bautista bessere Ergebnisse als bisher. Der Ducati-Pilot möchte weitermachen, schließt einen Rücktritt aber nicht aus.

Superbike WM

Die Superbike-WM 2026 könnte die letzte Saison von Alvaro Bautista werden
Die Superbike-WM 2026 könnte die letzte Saison von Alvaro Bautista werden
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-WM 2026 könnte die letzte Saison von Alvaro Bautista werden
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Seit der Einführung eines kombinierten Gewichts von Motorrad und Fahrer im Reglement der Superbike-WM vor drei Jahren muss Álvaro Bautista zusätzlichen Ballast an seiner Ducati montieren lassen. Dazu macht ihm eine Fußverletzung zu schaffen, die sich der 41-Jährige bei einem Sturz im ersten Lauf in Most zugezogen hatte. Als WM-Neunter mit nur einem Podium wird 2026 die schlechteste Saison von Bautista mit Ducati werden.

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Nachdem sein Team Barni Racing den Vertrag mit Yari Montella bereits um ein Jahr verlängert hat, steht der zweifache Superbike-Weltmeister für 2027 noch mit leeren Händen da. Gleichzeitig stehen zahlreiche starke Piloten bei Teamchef Marco Barnabo Schlange – nicht zuletzt Danilo Petrucci, zu dem der Italiener eine besondere Beziehung pflegt.

Es ist klar: Bautista benötigt ein starkes Saisonfinale, um sich einen Startplatz für die Superbike-WM 2027 zu verdienen! «Ich fühle mich körperlich und mental gut und möchte weiterhin Rennen fahren. Ich gebe mein Bestes, aber wir werden sehen, was passiert», betonte Bautista gegenüber unserem Kollegen Matteo Bellan von Corsedimoto. «Ergebnisse sind wichtig, um weitermachen zu können; nicht nur für mich, sondern auch für das Team und die Sponsoren. Ich möchte weitermachen und bis dahin die letzten Rennen der Saison genießen. Danach weiß ich nicht, ob ich 2027 noch einen Platz im Team habe. Mein Manager spricht mit Barni. Es ist klar, dass wir Ergebnisse brauchen, um weiterzumachen.»

Im Artikel erwähnt

Ein wichtiger Aspekt könnte für Bautista der Wechsel des Einheitsreifenlieferanten von Pirelli auf Michelin ab 2027 werden. «Nach Magny-Cours werden wir die Michelin-Reifen testen. Ich möchte sie ausprobieren, um mir ein umfassendes Bild zu machen», verriet der Routinier. «Wenn sie mir nicht gefallen und ich nicht konkurrenzfähig bin, werde ich mich möglicherweise entscheiden, zu Hause zu bleiben. Aber wenn ich mich gut anpasse, möchte ich gerne weitermachen. Meine Priorität ist es, in der Superbike-WM zu bleiben. Sollten andere Angebote eingehen, werde ich sie in Betracht ziehen.»

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182

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Sam Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

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