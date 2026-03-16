Martin Haarahiltunen: Bänder sind okay – Operation dennoch nötig

Bis auf das Finale am Sonntag konnte Martin Haarahiltunen in Inzell die Eisspeedway-Rennen dominieren, doch dann kam es zu einem verheerenden Unfall mit Max Koivula, infolge dessen der vierfache Weltmeister nicht mehr antreten konnte. Der Schwede kam zwar zur Siegerehrung, doch schon im Anschluss an das Rennen saß der Schwede im Fahrerlager und erklärte, dass er nach Schweden zurückkehren und sich dort untersuchen lassen wird.

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Das nun durchgeführte MRT zeigte, dass sowohl Meniskus als auch das Kreuzband und die Bänder im linken Knie intakt sind. Doch es kam zu Knochenbrüchen im Knie, die eine Operation erfordern.

«Ich war warte jetzt auf den OP-Termin und ruhe mich aus und danach sehen wir weiter», so der Schwede in einem ersten Statement. «Natürlich wollen wir beim letzten WM-Rennen in Heerenveen im April wieder fit sein.» In seinem Post bedankte sich Haarahiltunen, der die Zwischenwertung der Weltmeisterschaft nach zwei von drei Rennen mit zwei Punkten Vorsprung vor Niclas Svensson anführt, bei der DMV-Landesgruppe in Inzell für die hervorragende Organisation, dem medizinischen Personal vor Ort, seinem Team und allen Beteiligten, die die zügige Untersuchung ermöglicht haben.

Haarahiltunen konnte schon einmal nach einem Bruch des Ellenbogens von einer Verletzung rechtzeitig zurückkommen. Auch in diesem Jahr musste er sich von einem Rippenbruch und Blutungen in der Milz erholen. Dem vierfachen Weltmeister bleiben nun rund vier Wochen, um sich nun von der Verletzung aus dem Sturz im Finale von Inzell zu erholen.

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