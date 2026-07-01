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Peter Öttl über Almansa: «Vizemeistertitel ist ein realistisches Ziel»

David Almansa holte im Moto3-Rennen in Assen seinen dritten Podestplatz 2026. In der Gesamtwertung rückte er auf Platz 3 vor. Intact-Teammanager Peter Öttl über das Saisonziel nach zehn Rennen.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto3

David Almansa und die Intact-Mannschaft in Assen
David Almansa und die Intact-Mannschaft in Assen
Foto: Gold & Goose
David Almansa und die Intact-Mannschaft in Assen
© Gold & Goose

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David Almansa zeigte im Moto3-Rennen in Assen erneut eine starke Leistung. Der Intact-Pilot ging von Startplatz 6 ins Rennen. Er erwischte einen guten Start und bog als Vierter in die erste Kurve ein, nach wenigen Kurven übernahm er die Führung. Am Ende von Runde 1 schoben sich Rookie Brian Uriarte (KTM Ajo) und WM-Leader Maximo Quiles (Aspar) wieder an Almansa vorbei.

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Im weiteren Rennverlauf konnten sich Almansa und Quiles vom Rest des Feldes absetzen. Bis zur letzten Rennrunde war der Vorsprung der beiden Spitzenreiter auf knapp zwei Sekunden angewachsen. Im Finish ließ Quiles dann Almansa keine Chance – er überquerte die Ziellinie mit einem Vorsprung von einer halben Sekunde.

«Im Rennen habe ich sofort versucht, die Führung zu übernehmen. Der Plan ist auch aufgegangen. Danach habe ich nicht zu sehr gepusht, auch wenn ich versucht habe, mich abzusetzen. Doch zur Halbzeit der Distanz überholte mich Maximo Quiles, und ich wusste, dass er den Medium-Reifen hatte, was es ihm ermöglichte, von da an richtig Druck zu machen», meinte der 20-Jährige zu seinem Rennen. «Ich blieb hinter ihm und ließ es etwas ruhiger angehen, denn auf dieser Strecke ist es einfach, dem vorausfahrenden Fahrer zu folgen.»

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In der letzten Runde zog Quiles dem Intact-Piloten davon. «Ich bereitete mich sehr gut auf die letzte Runde vor, machte aber in einer Linkskurve einen kleinen Fehler, der mir den Kampf mit ihm bis zur Ziellinie verwehrte», musste Almansa zugeben. «Aber ich bin sehr glücklich, denn das Gefühl mit dem Motorrad war perfekt und ich fühle mich im Team sehr wohl. So werden wir weitermachen, umso mehr beim Heim-Grand-Prix des Teams in Deutschland.»

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Intact-Teammanager Peter Öttl lobt die Leistung von Almansa

Intact-Teammanager Peter Öttl war mit der Leistung seines Fahrers zufrieden. «David war an diesem Wochenende in Assen konstant schnell. Im Training fuhr er seine Rundenzeiten stets aus eigener Kraft, ohne Hilfe durch einen Windschatten. Der sechste Startplatz nach drei Pole-Positions in Folge war keine Enttäuschung, es war immer noch eine gute Ausgangsposition für das Rennen», betonte der Bayer. «Bereits in der ersten Runde stürmte er von seiner Startposition in der zweiten Reihe nach vorne und übernahm die Führung. Dank seiner hohen Pace konnte er sich im weiteren Rennverlauf an der Spitze neben Maximo Quiles absetzen. Dies war bereits das fünfte Mal in dieser Saison, was sehr deutlich unterstreicht, dass die beiden derzeit die stärksten Fahrer in der Moto3-Weltmeisterschaft sind. Im Finish verpasste David den Sieg nur knapp.»

Almansa holte in Assen sein drittes Saisonpodest. In der Gesamtwertung rückte der Spanier auf Platz 3 vor. Auf WM-Leader Quiles hat er 102 Punkte Rückstand. «Die Unterschiede zwischen ihm und Quiles waren nur gering, doch David ist in der Gesamtwertung auf den dritten Platz vorgerückt und hat den Rückstand auf den Zweitplatzierten auf zwölf Punkte verkürzt», so Öttl. «Ich denke, der Vizemeistertitel mit ihm ist ein realistisches Ziel, das wir bis zum Saisonende erreichen können.»

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

20

33:51,801

1:40,970

25

02

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Placeholder - Racer

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

20

+0,513

1:40,865

20

03

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

20

+2,433

1:40,878

16

04

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

20

+2,551

1:40,897

13

05

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

Jesús Ríos

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

54

20

+2,921

1:40,881

11

06

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

20

+4,438

1:41,143

10

07

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

13

20

+4,475

1:40,874

9

08

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

Joel Kelso

GRYD Racing

66

20

+5,895

1:40,940

8

09

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

20

+7,240

1:40,999

7

10

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

20

+8,010

1:40,810

6

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