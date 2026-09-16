Reiterberger plant mit BMW die Flucht nach vorn: «Strategie heißt Vollgas!»

Ein Jahr nach der bitteren Enttäuschung bekommt BMW beim Bol d’Or die nächste Gelegenheit, erstmals die Langstrecken-Weltmeisterschaft zu gewinnen. 2025 befand sich das BMW Motorrad World Endurance Team beim Saisonfinale auf WM-Kurs, bevor ein technisches Problem alle Titelhoffnungen zunichtemachte. Diesmal soll die Rechnung endlich aufgehen.

Werbung

Werbung

Die Ausgangslage vor dem 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit Paul Ricard ist allerdings eindeutig . BMW reist mit 19 Punkten Rückstand auf Titelverteidiger YART zum Finale. Abwarten und auf Fehler der Konkurrenz hoffen ist deshalb keine Option.

Reiterberger: BMW setzt alles auf Sieg!

«Wir haben eine Strategie und die heißt alles auf Sieg!», stellte BMW-Werkspilot Markus Reiterberger im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com klar. «Wir brauchen das Maximum und müssen die Pole-Position holen sowie nach 8, 16 und 24 Stunden vorne liegen. Das ist unsere einzige Möglichkeit.»

Im EWC-Finale werden nicht nur für das Endergebnis Punkte vergeben . Auch nach acht und 16 Stunden gibt es zusätzliche WM-Zähler. BMW will deshalb von Beginn an auf maximale Punkteausbeute gehen und YART so unter Druck setzen.

Werbung

Werbung

BMW will beim Bol d'Or den WM-Titel holen Foto: BMW BMW will beim Bol d'Or den WM-Titel holen © BMW

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Mathias Brunner Weiterlesen

Doch selbst ein perfektes Wochenende der Münchner reicht nicht zwangsläufig zum Titel. «YART darf dann einmal nur Dritter oder Vierter sein», weiß Reiterberger. Seine Schlussfolgerung fällt entsprechend eindeutig aus: «Deshalb lautet unsere Strategie: Vollgas!»

BMW: Pech in Le Mans – Sieg in Spa und auch in Suzuka stark

Dass BMW beim Bol d’Or überhaupt noch aus eigener Kraft Druck auf den Titelverteidiger ausüben kann, ist den starken Vorstellungen bei den beiden zurückliegenden Stationen zu verdanken. Nach dem Pech beim Auftakt in Le Mans gewann die Mannschaft von Werner Daemen in Spa und überzeugte in Suzuka, wo Reiterberger, Michael van der Mark und Steven Odendaal den dritten Platz sicherstellten und damit erste Verfolger der Werksteams von Honda und Yamaha waren. Gleichzeitig verkürzte BMW den Rückstand auf YART vor dem entscheidenden Rennen auf 19 Punkte.

Die ersten Testfahrten in Le Castellet stimmen Reiterberger zuversichtlich. Vollständig zufrieden ist der Bayer mit seiner M1000RR allerdings noch nicht. «Wir sind ganz gut dabei. Natürlich gibt es noch ein oder zwei kleine Details und Wünsche, die wir am Bike anpassen müssen. Ich habe mit Chattering zu kämpfen. Meine beiden Teamkollegen sind aber sehr zufrieden», berichtet der 32-Jährige.

Werbung

Werbung

Markus Reiterberger Foto: BMW Markus Reiterberger © BMW

Grundsätzlich sieht Reiterberger BMW für die enorme Belastung eines 24-Stunden-Rennens gut aufgestellt. Dabei zählt nicht nur der reine Speed. Ein entscheidender Faktor könnte auf dem Circuit Paul Ricard erneut der Verbrauch und damit die Anzahl der notwendigen Boxenstopps werden.

«Wir sind sehr schnell und konstant. Für das Rennen haben wir eine gute Strategie», verrät Reiterberger. «Das Ziel ist, sich abzusetzen – nicht nur hinsichtlich der Rundenzeiten, sondern auch in Sachen Spritverbrauch.»

Gerade bei einem 24-Stunden-Rennen können zusätzliche Runden pro Tankfüllung einen entscheidenden Unterschied ausmachen. BMW möchte seine Konkurrenz deshalb nicht ausschließlich über schnelle Rundenzeiten unter Druck setzen, sondern auch über eine möglichst effiziente Rennstrategie.

Werbung

Werbung

Wiedergutmachung für die Pleite im Vorjahr?

Nach der Enttäuschung des Vorjahres wäre der Titelgewinn für Reiterberger und die Mannschaft entsprechend emotional. Die Erinnerung daran, wie abrupt der WM-Traum vor zwölf Monaten platzte, ist noch präsent.

«Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich für das Rennen», betont Reiterberger. «Hoffentlich gelingt es uns, das Rennen zu gewinnen und den WM-Titel zu holen. Das wäre der absolute Wahnsinn nach der Pleite im letzten Jahr.»

Die Marschroute für das entscheidende Wochenende könnte damit kaum deutlicher sein: BMW will die Pole-Position, die maximalen Bonuspunkte und nach 24 Stunden den Sieg. Danach muss der Blick auf YART gehen.