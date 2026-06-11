Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

24 Hours of Le Mans 2026: Genau so funktioniert die Hyperpole-Session

Die besten Startplätze werden in Le Mans in der Hyperpole vergeben, die aus den zwei Sessions H1 und H2 besteht - getrennt nach Hypercars und LMP2/LMGT3. SPEEDWEEK.com erklärt das System.

FIA WEC

Der Toyota TR010 Hybrid in Le Mans
Der Toyota TR010 Hybrid in Le Mans
Foto: Moy / XPB Images
Der Toyota TR010 Hybrid in Le Mans
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Der Le-Mans-Veranstalter ACO (Automobile Club de l’Ouest) hat sich Ende 2019 eine Idee ersonnen, wie die Qualifikation zu den 24 Hours of Le Mans mehr Spektakel erhalten soll. In diesem Zusammenhang wurde die sogenannte «Hyperpole» erdacht, die bei der 2020er Ausgabe des großen Langstreckenklassikers erstmals Anwendung fand. Auch 2026 wird die Hyperpole wieder über die Pole-Position in den drei Klassen (Hypercar, LMP2 und LMGT3) entscheiden. Für 2026 wurde das Format der Hyperpole aber nochmals etwas umgebaut und verfeinert. Die Hyperpole startet am heutigen Donnerstag (11. Juni 2026) um 20:00 Uhr. Sinn der Hyperpole ist es, dass bei nur recht wenigen Rennwagen auf dem 13,626 Kilometer langen «Circuit de la Sarthe» die Wahrscheinlichkeit einer Runde ohne Verkehr recht hoch ist.

Werbung

Werbung

Am gestrigen Mittwoch gab es bereits die Qualifikation. Die jeweils besten 15 Hypercars, LMP2 und LMGT3 der Qualifikation zogen in die Hyperpole ein. Die Hyperpole ist nun in vier Sessions untergliedert. Los geht es mit H1 für die LMP2/LMGT3, die von 20:00 bis 20:20 Uhr läuft. Die besten Zehn ziehen dann in die 15-minütige H2 ein. Diese wird dann von 20:35 bis 20:50 Uhr ausgetragen. Das Format bei den Hypercars ist recht ähnlich, denn auch dort besteht die Hyperpole aus zwei Sessions. Die 15 qualifizierten Hypercars bestreiten zunächst von 21:05 bis 21:25 Uhr die H1. Die zehn Besten ziehen in die H2 (21:40 bis 21:55 Uhr) ein.

Kurz zusammengefasst: Die Startplätze ab Platz 16 aller drei Klassen (Hypercar/LMP2/LMGT3) stehen also bereits nach dem Ergebnis der Qualifikation vom gestrigen Mittwoch fest. Die Startplätze elf bis 15 pro Klasse werden in H1 ausgefahren. Um die vorderen Startplätze geht es jeweils in H2 zur Sache.

Empfehlungen

Weiterhin gilt Folgendes: Während der jeweiligen Hyperpole-Session darf nur ein Pilot pro Auto antreten. Ausgeschlossen für die Hyperpole ist der Pilot, der die Qualifikation am Mittwoch bestritten hat. Es gilt zudem die Zusatzregel, dass in H1 und H2 nicht derselbe Pilot im Einsatz sein darf. Die Teams müssen pro Hyperpole/Quali-Session also einen genauen Fahrer festlegen. In der LMGT3 gibt es zudem die Sonderreglung, dass die Qualifikation bereits mit dem Bronze eingestuften Fahrer bestritten worden sein musste. Dieser ist somit für die Hyperpole nicht auswählbar – bei den LMP2 ist es ähnlich, denn dort musste der am niedrigsten eingestufte Fahrer die Quali des Mittwochs bestreiten.

Werbung

Werbung

Die Reifenwahl ist für die beiden Hyperpole-Sessions auf zwölf Pneus (von der Theorie her also drei Sätze) pro Auto begrenzt. Sollte es trocken sein, werden die Teilnehmer aller Voraussicht nach die jeweils weichste Reifenmischung auswählen - denn die gilt als die schnellste.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Freies Training

  2. 2. Freies Training

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

/

Dries Vanthoor

15

45

3:23,302

02

Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins

Alpine

Frédéric Makowiecki

/

Jules Gounon

/

Victor Martins

36

41

+0,423

03

Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato

Jota Sport

Louis Delétraz

/

Will Stevens

/

Norman Nato

12

44

+0,514

04

Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde

BMW M Team WRT

Robin Frijns

/

René Rast

/

Sheldon van der Linde

20

43

+0,860

05

André Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert

Genesis Magma Racing

André Lotterer

/

Pipo Derani

/

Mathys Jaubert

17

38

+0,893

06

Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken

Jota Sport

Sébastien Bourdais

/

Earl Bamber

/

Jack Aitken

38

42

+0,915

07

António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg

Alpine

António Félix da Costa

/

Charles Milesi

/

Ferdinand Habsburg

35

40

+0,985

08

Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque

Cadillac WTR

Ricky Taylor

/

Jordan Taylor

/

Filipe Albuquerque

101

41

+1,154

09

Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi

Ferrari

Alessandro Pier Guidi

/

James Calado

/

Antonio Giovinazzi

51

41

+1,296

10

Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella

Genesis Magma Racing

Mathieu Jaminet

/

Paul-Loup Chatin

/

Daniel Juncadella

19

23

+1,493

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle FIA WEC Events
  • Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event
  • #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  • Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event
  3. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  4. Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Le Mans News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM