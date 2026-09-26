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Das Rennen der WEC aus Fuji 2026 im Fernsehen und Stream

Das sechste Saisonrennen der FIA WEC 2026 steht am Sonntag an. In Fuji startet Alpine von der Pole. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

FIA WEC

Der Cadillac V-Series.R in Fuji
Der Cadillac V-Series.R in Fuji
Foto: XPB Images
Der Cadillac V-Series.R in Fuji
© XPB Images

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Es ist angerichtet: Am morgigen 27. September begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) das sechste Saisonrennen 2026. Schauplatz ist die Strecke in Fuji/Japan – und somit hat Toyota Heimspiel. Alpine startet von der Pole-Position. Aber die Konkurrenz von Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis, Ferrari, Peugeot und Toyota ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.

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Start der sechs Stunden von Fuji ist am morgigen Sonntag (27. September 2026) um 4:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 10:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Fuji im Fernsehen

Bei Eurosport1 wird das Rennen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 3:30 bis 10:30 Uhr. Es gilt somit also früh aufzustehen.

Die WEC aus Fuji im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Fuji zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 3:30 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen ab 3:30 Uhr das Rennen. Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. FIAWEC+ beginnt ab 3:15 Uhr mit der Übertragung des Rennens. Somit steht einem motorsportlichen Sonntagmorgen eigentlich nichts mehr im Wege.

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