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Erste vorläufige Startliste für die 6h Fuji ist nun bekannt

In der Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vom 25. bis 27. September das nächste Rennwochenende der Saison 2026 auf der Agenda. In einem der beiden Cadillac starten Norman Nato und Will Stevens als Duo.

FIA WEC

Der Cadillac V-Series.R von Will Stevens und Norman Nato
Der Cadillac V-Series.R von Will Stevens und Norman Nato
Foto: Moy / XPB Images
Der Cadillac V-Series.R von Will Stevens und Norman Nato
© Moy / XPB Images

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Kaum ist das 6h Rennen der FIA WEC in Austin absolviert, blickt die Sportwagen-WM bereits auf das nächste Event, das vom 25. bis 27. September 2026 auf der Strecke im japanischen Fuji stattfindet. Die WEC hat dafür nun eine erste vorläufige Startliste veröffentlicht - und diese weist im Vergleich zu Austin kaum Änderungen auf.

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In der Hypercar-Klasse fahren wie üblich 17 Fahrzeuge der acht Hersteller Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot und Toyota. Die einzige Änderung im Vergleich zum davor ausgetragenen Rennen in Austin betrifft den Cadillac V-Series.R mit der Startnummer #12. In Fuji wird Ricky Taylor nicht mehr mit dabei sein. Somit treten Norman Nato und Will Stevens als Duo an.

Weiterhin als Duo unterwegs sind auch die beiden Aston Martin Valkyrie. Dort teilen sich auch in Japan wieder Tom Gamble und Harry Tincknell sowie Alex Riberas und Marco Soerensen die Arbeit im Cockpit. In allen anderen Fahrzeugen sind Fahrer-Trios unterwegs. Keine Änderung in Bezug auf die Fahrer gibt es zudem in der LMGT3-Klasse. Dort sind (nach aktuellem Stand) dieselben Piloten mit dabei wie zuletzt in Austin. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.

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