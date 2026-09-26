IDM 2027: Alter Name, neue Leitung mit ADAC, Udo Mark und Michael Galinski

Im Rahmen des Euro Moto-Finales 2026 blieb dem aktuellen Promoter von der Motorpresse Stuttgart nur noch der Job der Danksagungen an die Mitstreiter der letzten Jahre. Anschließend übernahm Fabian Schuster vom ADAC das Kommando am Mikrofon. Eingeladen waren zu dem Treffen am Samstagabend Fahrer und Teamchefs sowie Vertreter der Hersteller und der Industrie.

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Was bleiben wird

Es wird auch in Zukunft bei den drei Prädikatsklassen bleiben: Sportbike, Supersport und Superbike. Der Vertrag mit dem aktuellen Reifen-Hersteller wurde bereits verlängert, somit bleibt Pirelli auch in Zukunft Alleinausrüster aller drei Klassen.

Im neuen Jahr können sich Fans und Fahrer wieder auf sieben Rennwochenenden freuen. Überraschungen barg der neue Kalender nicht. Das Schleizer Dreieck wird auch im kommenden Jahr nicht dabei sein und die Meisterschaft wird wieder im tschechischen Brünn ausgetragen. Den Auftakt richtet die Motorsport Arena Oschersleben aus. Der Sachsenring ist für 2027 planmäßig raus, da die nach MotoGP und DTM übrigen Lärmtage für die alle zwei Jahre stattfindende Klassik-Veranstaltung gebraucht werden. Dafür ist wie schon in der Vergangenheit der Lausitzring in den Kalender zurückgekehrt. Most, Assen und Nürburgring bleiben, das Finale steigt wie gewohnt in Hockenheim. Die Termine in Tschechien müssen noch offiziell bestätigt werden.

Der IDM-Kalender 2027

14. – 16. Mai Oschersleben

23. – 30. Mai Brünn/CZ

25. – 27. Juni Most/CZ

23. – 25. Juli Lausitzring

13. – 15. August Assen/NL

03. – 05. September Nürburgring

24. – 26. September Hockenheim

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Was anders werden soll

Die Führungsriege der Serie wird komplett neu aufgestellt. Fabian Schuster, beim ADAC verantwortlich für alles, was zwei Räder hat, erläuterte die Pläne. Federführend wird der ADAC als Promoter auftreten. Für die Bereiche Sport und Marketing wird zukünftig Udo Mark die Entwicklung vorantreiben, in Sachen Technik übernimmt Michael Galinski das Kommando. Mark und Galinski kennen den Sport in allen Facetten. Als Rennfahrer genauso wie als Teamchef bei IDM und/oder WM. «Die Diskussionen um das Reglement werden wir abstellen», versprach Schuster. Die Querelen um das sich jedes Jahr umgestaltete Regelwerk hatten vor allem in diesem Jahr stark zugenommen und die zahlreichen Proteste und Berufungsverfahren hatten die Stimmung bei Fahrern, Teams und Herstellern nicht gerade positiv beeinflusst. «Der Sport soll bezahlbar bleiben», so die Ansage Schusters. «Es soll durch das Reglement keine Kostensteigerung bei der Klasse Superbike geben. Noch in diesem Jahr werden wir das neue Reglement veröffentlichen, um Planungssicherheit zu bieten.» Für drei Jahre sollen die Spielregeln anschließend gelten. In den Klassen Supersport und Sportbike will man sich nach dem WM-Regelwerk ausrichten.

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Was zu tun ist

Wie schon alle Vorgänger in Sachen DM, IDM und Euro Moto geht die Idee dahin, erfolgreichem Nachwuchs in der nationalen Serie den Sprung auf die nationale Bühne zu ebnen. Wie der Plan in der Praxis aussieht, bleibt abzuwarten. Als Beispiel führte Schuster die vom ADAC vermarktete Serie der MX Masters auf, wo der Aufstieg in die WM-Szene eindeutig besser klappt als im deutschen Straßen-Rennsport. «Wir wollen klare Strukturen schaffen», so Schuster, der auch über passendes Personal und ein entsprechendes Marketing berichtete.

Das kommende Jahr soll der Stabilisierung der zuletzt schwächelnden Serie dienen. Mehr Fahrer und mehr Zuschauer stehen auf der Wunschliste ganz oben. Die Jahre 2028 und 2029 gehören dem Thema Wachstum, das Jahr 2030 trägt die Überschrift ‚etablieren‘.

Auf der To-Do-Liste steht nun die Suche nach einer neuen Mannschaft, inklusive Serienmanager für das operative Geschäft vor Ort. Schuster ist guter Dinge, dass auch in Zukunft der aktuelle Promoter in irgendeiner Form dabei sein wird. Wenn am Sonntagabend die letzten Meisterschaftspunkte der Saison 2026 verteilt worden sind, wird ein Kapitel geschlossen und ein neues aufgeschlagen, verbunden mit der Hoffnung, dass den Plänen auch bald die entsprechenden Taten folgen mögen.

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