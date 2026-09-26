Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Hat ZX Moto das Reglement nicht gelesen? V5-Superbike für 2028 geplant

ZX Moto will nach dem erfolgreichen Einstieg in die Supersport-WM auch in der Superbike-WM antreten. Gründer Zhang Xue plant dafür einen V5-Motor. Doch genau der steht dem Vorhaben im Weg.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

ZX Moto plant ein V5-Superbike
ZX Moto plant ein V5-Superbike
Foto: ZX Moto
ZX Moto plant ein V5-Superbike
© ZX Moto

Werbung

TV-Programm

Werbung

ZX Moto hat sich in der Supersport-WM auf Anhieb als ernstzunehmender Hersteller etabliert. Valentin Debise gewann mit der 820RR in deren Debütsaison bereits sechs Rennen und liegt in der Fahrerwertung auf Platz 2. Nun nimmt die chinesische Marke die Superbike-WM ins Visier.

Werbung

Werbung

Beim Rennwochenende in Cremona bestätigte ZX-Moto-Gründer Zhang Xue, dass ein Superbike mit V5-Motor geplant ist. Der Einstieg in die Superbike-WM soll voraussichtlich 2028 erfolgen. So ungewöhnlich das Konzept klingt, so offensichtlich ist das Problem: Das aktuelle Reglement lässt keinen Motor mit fünf Zylindern zu.

Ignoriert ZX Moto das Regelwerk bewusst oder unbewusst?

Weitere Fragen wirft der Antrieb auf. Medienberichten zufolge soll der V5-Motor mit einem Kompressor ausgestattet sein. Bestätigte technische Daten zum Serienmodell liegen bislang nicht vor. Sollte sich die Aufladung bewahrheiten, wäre sie nach den geltenden Superbike-Regeln ein weiteres Hindernis für die Homologation.

Zhang Xue (ZX Moto) stattete der Superbike-WM in Cremona einen Besuch ab
Zhang Xue (ZX Moto) stattete der Superbike-WM in Cremona einen Besuch ab
Foto: S. Fränzschky
Zhang Xue (ZX Moto) stattete der Superbike-WM in Cremona einen Besuch ab
© S. Fränzschky

Werbung

Werbung

Zwar hat die Superbike-Kommission bereits Änderungen am technischen Reglement angekündigt. Ab 2030 sollen Vierzylindermotoren mit bis zu 1200 ccm Hubraum zugelassen werden. Von einer Freigabe für fünf Zylinder oder aufgeladene Motoren ist in diesem Fahrplan jedoch keine Rede. Außerdem käme die Hubraumerweiterung für ZX Motos angestrebten Einstieg 2028 zu spät.

TV-Programm

Wird das Reglement für ZX Moto angepasst?

Hat ZX Moto bei der Entwicklung die Regeln der Superbike-WM außer Acht gelassen? Oder rechnet Zhang Xue damit, dass die Verantwortlichen das Reglement für einen weiteren Hersteller öffnen? Beides ist derzeit Spekulation. Ebenso offen ist, ob das geplante V5-Motorrad überhaupt jenes Modell ist, das später in der Weltmeisterschaft antreten soll.

Fest steht: Die Erfolge in der Supersport-WM verleihen den Superbike-Plänen Glaubwürdigkeit. Mit dem angekündigten V5-Konzept könnte ZX Moto nach heutigem Regelstand allerdings nicht an den Start gehen. Vor einem WM-Debüt muss der Hersteller klären, welches Motorrad homologiert werden kann – oder ob sich die Regeln doch noch ändern.

Die ZX Moto 820RR ist in der Supersport-WM sehr konkurrenzfähig
Die ZX Moto 820RR ist in der Supersport-WM sehr konkurrenzfähig
Foto: Gold & Goose
Die ZX Moto 820RR ist in der Supersport-WM sehr konkurrenzfähig
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien