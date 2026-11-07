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Racing Bulls-Teamchef Alan Permane: Das sagt er zu Liam Lawsons Zukunft

Seinen Verbleib im Visa Cash App Racing Bulls Team hat Alan Permane mit seiner Vertragsverlängerung gesichert. Doch wie sieht es mit der Zukunft von Liam Lawson aus? Das sagt der VCARB-Teamchef.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Racing Bulls-Teamchef Alan Permane weiss: Es besteht kein Grund zur Eile
Racing Bulls-Teamchef Alan Permane weiss: Es besteht kein Grund zur Eile
Foto: Moy / XPB Images
Racing Bulls-Teamchef Alan Permane weiss: Es besteht kein Grund zur Eile
© Moy / XPB Images

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Das Visa Cash App Racing Bulls Team hat am gestrigen Freitag die Vertragsverlängerung von Alan Permane verkündet. Der Brite bleibt damit noch mindestens fünf weitere Jahre als Teamchef beim Rennstall aus Faenza. Doch noch ist nicht klar, mit welchen Fahrern das Schwesternteam von Red Bull Racing im nächsten Jahr in der Formel-1-Startaufstellung stehen wird.

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Die Berichterstatter sind sich einig, dass Rookie Arvid Lindblad eine weitere Saison verdient hat. Und auch dessen Teamkollege Liam Lawson hat in diesem Jahr viele Glanztaten vollbracht. Dennoch muss der Neuseeländer um sein Cockpit zittern, denn mit Nikola Tsolov steht ein Red Bull-Nachwuchstalent an der Schwelle der Königsklasse, das schwer zu ignorieren ist.

Der Bulgare ist in diesem Jahr in der Formel 2 unterwegs und beweist immer wieder, dass er bereit für den Aufstieg in die Königsklasse ist. Ob dieser im nächsten Jahr erfolgen wird, ist aber weiterhin unklar, denn Permane gibt sich bei diesem Thema wortkarg.

Im Artikel erwähnt

Alan Permane: Verständnis für Fahrer-Frust

Der Brite sagte auf die die entsprechende Frage in der Teamchef-Pressekonferenz in Interlagos: «Der wichtigste Faktor ist wie immer der Speed, das ist das Allerwichtigste, worauf wir achten. Aber wir sind kein Team, das nur dazu da ist, anzutreten. Wir sind hier, um junge Talente zu fördern, also müssen wir das im Auge behalten. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass wir einfach nur junge Talente am laufenden Band ins Auto setzen. Wir brauchen vielleicht auch etwas Erfahrung, um dieses Talent einschätzen zu können.»

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«Es ist also keine einfache Entscheidung, und ich verstehe, dass es frustrierend ist, auch für meine Fahrer. Aber wir werden es bald wissen», verspricht Permane, der von einem wissenschaftlichen Ansatz beim Auswahlprozess spricht. «Das braucht halt etwas Zeit, wir schauen uns alles an, analysieren es und wir haben die Zeit auf unserer Seite. Wir müssen nichts übereilen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die richtige Entscheidung treffen werden. Ich verstehe, dass es für alle frustrierend ist, aber wir wollen das richtig hinbekommen, und das werden wir auch. Ich bin sicher, dass jeder glücklich ist, wenn wir in den kommenden Wochen bestätigen werden, wie wir weitermachen.»

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