Iker Lecuona (Ducati) glaubt: Franco Morbidelli wird es leichter haben

Dieses Wochenende springt Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona zum wiederholten Mal als Ersatz in der MotoGP ein und fährt in Katar bei Gresini Ducati statt dem verletzten Alex Marquez .

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Lecuona hat die beste Saison seines Lebens hinter sich, stand in 36 Superbike-Rennen 32 Mal auf dem Podium, davon viermal als Sieger. Nur gegen Überflieger und Aruba-Teamkollege Nicolo Bulega hatte er – wie alle anderen auch – kaum etwas zu bestellen.

Zuvor war Lecuona vier Jahre bei Honda unter Vertrag, brachte in deren Werksteam mit der Fireblade in 119 Rennen aber nur zwei dritte Plätze zustande und landete in der Weltmeisterschaft auf den Rängen 13, 12, 13 und 9. Ikers Saison 2026 beweist eindrucksvoll, wie maßgeblich das richtige Motorrad für Erfolge in der Superbike-WM ist.

Champion Nicolo Bulega hat für 2027 einen MotoGP-Vertrag bei der VR46-Mannschaft von Valentino Rossi unterschrieben, im Tausch wird deren aktueller Fahrer Franco Morbidelli im Team Aruba.it Ducati Boxennachbar von Lecuona .

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Franco Morbidelli hat zwei große Vorteile

Morbidelli kommt von einem siegfähigen Team und Motorrad und findet bei Aruba ebenfalls beste Voraussetzungen vor. Macht das die Aufgabe für den Italiener leichter, fragte SPEEDWEEK.com bei Lecuona nach. «Er hat eine andere Geschichte als ich», hielt der Spanier fest. «Was es ihm auf jeden Fall einfacher macht: Ich kam von Honda und fuhr bis zu diesem Jahr nie eine Ducati, er hingegen trainiert seit Jahren mit der V4. Ganz sicher erleichtert das seine Aufgabe. Hinzu kommt, dass wir nächstes Jahr Reifen von Michelin statt Pirelli haben. Diese werden anders sein, als er sie jetzt in der MotoGP hat, was seinen Fahrstil betrifft, werden die Reifen aber gleich sein.»

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Lecuona weiter: «So oder so, er ist ein schneller Fahrer und hat seine Geschwindigkeit immer wieder gezeigt. 2016 und 2017 fuhren wir in der Moto2, schon damals war mir klar, dass er schnell ist. Die vergangenen Jahre tat er sich aber schwer. Wenn er in die Superbike-WM kommt, verfügt er sicher über das Potenzial, um schnell zu sein. Mein Hauptziel muss sein, Franky zu schlagen.»

Den ersten gemeinsamen Test absolvieren Lecuona und Morbidelli am 9./10. Dezember in Valencia. Dann kommen auch erstmals die anderen Noch-MotoGP-Piloten Brad Binder (bei BMW) und Jack Miller (bei Yamaha) zum Einsatz.

Iker Lecuona fuhr 2026 die Saison seines Lebens Foto: Gold and Goose Photography Iker Lecuona fuhr 2026 die Saison seines Lebens © Gold and Goose Photography

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