Ferrari-Teamchef Vasseur sagt: Das erwartet er von seinem Team in Mexiko

Mit dem zweiten Platz hat Charles Leclerc im 18. Formel-1-Rennen der Saison auf dem Circuit of the Americas in Austin eine Serie fortgesetzt, die beim Bahrain-GP – der in Malaysia ausgetragen wurde – ihren Anfang genommen hat: Der Monegasse sorgte in der Box der Roten für den dritten GP-Podest-Jubel in Folge. In Sepang hatte noch Lewis Hamilton als Dritter der Mannschaft aus Maranello einen Top-3-Platz beschert, danach stand Leclerc zwei Mal als Zweiter auf dem Treppchen.

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Während der 29-Jährige den verpassten Sieg bedauerte, freute sich Fred Vasseur über das Tempo, das seine Schützlinge an den Tag legten. Der Teamchef ist sich sicher: Wäre das Feld gegen Ende des Rennens nicht durch eine virtuelle Safety-Car-Phase eingebremst werden müssen, hätten gleich zwei Ferrari-Stars vom Podest gestrahlt. Denn Lewis Hamilton kam dem drittplatzierten Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen schnell näher. Am Ende musste sich der siebenfache Weltmeister aber mit dem vierten Platz begnügen.

Fred Vasseur erklärt: Das wird in Mexiko ein entscheidender Faktor sein

Nun steht wenige Tage nach dem Fallen der Zielflagge schon das nächste Rennwochenende an. Und Vasseur sagt darüber: «Die letzten paar Rennen haben gezeigt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Wir müssen nun mit derselben Konzentration und Entschlossenheit weiterarbeiten. Das Rennen in Mexiko stellt im Vergleich zu Austin eine ganz neue Herausforderung dar.»

«Grund dafür ist die Höhenlage, die wir das ganze Wochenende hindurch berücksichtigen müssen, wenn wir unser Auto abstimmen. Bei der hohen Leistungsdichte, die wir aktuell im Feld haben, kann es entscheidend sein, die Bedingungen im Griff zu haben», weiss der Ingenieur aus Frankreich. Das Ziel sei klar, betont Vasseur. «Wir wollen den Schwung der letzten Rennen mitnehmen und erneut um ein starkes Ergebnis kämpfen können.»

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